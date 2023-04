Samsung s'attend à des profits en baisse, conséquence d'une faible demande en puces mémoire. Heureusement que le géant vend encore énormément de smartphones Galaxy.

Selon une information de The Korea Herald, Samsung pressent que ses profits devraient être moins importants et prévoit de réduire la production de puces mémoire en réponse à une demande en perte de vitesse. Le géant sud-coréen s’attend à 600 milliards de wons (420 millions d’euros) de revenus pour le premier trimestre 2023, soit une diminution de 96 % par rapport à la même période l’année dernière. En cause, la demande de puces mémoire en nette baisse, une situation qui pourrait être un mauvais signe pour toute l’industrie de la tech.

“Nous nous préparons à diminuer notre production de mémoire à un niveau significatif… en plus d’optimiser les lignes de production actuelles”, déclarait Samsung dans un communiqué. Le géant ajoutait qu’il allait continuer d’investir dans une infrastructure propre et augmenter ses dépenses en recherche et développement, dans la mesure où, selon lui, la demande de puce mémoire devrait repartir à la hausse à moyen et long terme.

Samsung est le leader mondial en ce qui concerne la fabrication de puces mémoire DRAM et NAND, avec des parts de marché de 40,7 et 31,4 % respectivement. De telles puces sont utilisées sont des appareils grand public de tous genres, de nos smartwatches aux smartphones en passant par les ordinateurs portables. La surproduction de puces mémoire est un signe que la demande pour de tels produits a énormément diminué à cause du ralentissement économique mondial que l’on connait actuellement.

Ce ralentissement survient peu de temps après l’un des plus gros bouleversements de tous les temps de l’industrie de la tech, en grande partie dû à la pandémie de Covid-19. Depuis la fin de l’année 2021, cependant, le prix de la mémoire a énormément diminué, avec pour la DRAM et la NAND des baisses de 20 et 15 % respectivement, sur le seul dernier trimestre. Samsung a cependant un tableau bien plus positif avec les ventes de son récent Galaxy S23, qui lui ont assuré de gros profits. Les chiffres exacts seront, quant à eux, communiqués dans le bilan financier du trimestre, publié à la fin du mois d’avril.