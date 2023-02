Vivo X90 et X90 Pro, de sérieux concurrents aux Samsung Galaxy S23 ?

Les Vivo X90 et X90 Pro pour rivaliser face aux Samsung Galaxy S23. Bientôt disponibles en France ?

Quelques jours seulement après que Samsung a lancé ses flagships Galaxy S23, le chinois Vivo dévoile à son tour ce qu’il fait de mieux. Le fabricant a ainsi officialisé ses Vivo X90 et Vivo X90 Pro, deux smartphones très performants avec une longue et très intéressante liste de fonctionnalités.

Le X90 Pro est le plus puissant des deux, avec un écran incurvé de 6,78 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un combo de puces MediaTek Dimensity 9200 / Vivo V2, jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’appareil embarque une impressionnante batterie de 4 870 mAh avec recharge filaire à 120 W et sans fil à 50 W. La plupart du temps, vous rechargez probablement le téléphone dans son mode “équilibré”, qui est assez rapide et qui permet d’atteindre les 100 % en 29 petites minutes. Mais si vous avez besoin d’aller plus vite encore, vous pouvez passer en recharge rapide, laquelle permet au X90 Pro de passer de 1 à 50 % en 8 minutes et 10 secondes.

Le X90 Pro offre aussi un module photo très intéressant, avec, dans une excroissance circulaire à l’arrière, un objectif principal ZEISS à 50 MP, un objectif portrait de 50 MP et un objectif large de 12 MP. Plutôt que d’opter pour du gros zoom optique comme Samsung, Vivo mise sur le portrait, ce qui est une très bonne chose si vous préférez prendre des photos des gens plutôt que de paysages, par exemple. L’objectif principal devrait, lui aussi, être très bon, puisqu’il embarque un capteur Sony IMX989 1 pouce, le plus gros capteur du marché à ce jour – que l’on retrouve dans les Xiaomi 13 Pro lancés en décembre -. À l’avant, on trouve un objectif de 32 MP sur le haut de l’appareil, au milieu, via un poinçon.

Parmi les autres spécifications, on notera la certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, les deux haut-parleurs stéréo et la présence d’un système de refroidissement liquide 24 couches qui, selon Vivo, est le plus imposant jamais utilisé dans un smartphone “X Pro”. L’appareil offre aussi un arrière en cuir végan noir qui le différencie beaucoup de la concurrence en verre.

Bientôt disponibles en France ?

Le X90 fait exactement la même taille et partage la majorité des spécifications du X90 Pro, y compris l’écran, le processeur et la batterie à recharge rapide (sans recharge sans fil, par contre). La principale différence se fait dans le module photo, avec un objectif portrait de 12 MP au lieu de celui à 50 MP et dans le design : le Vivo X90 dispose d’un arrière en verre, avec deux coloris (bleu ou noir). Les deux modèles tournent sous Vivo Funtouch OS 13, surcouche maison basée sur Android 13.

Le Vivo X90 Pro sera disponible en Asie et en Europe tandis que le X90 est réservé aux marchés asiatiques. Tarifs et date de disponibilité pour la France ne sont pas encore connus.