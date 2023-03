Comment le nouveau système Samsung Message Guard protège votre smartphones des attaques “zéro clic”

Samsung Message Guard, la protection ultime contre les failles zéro clic dans les messages ? Le géant sud-coréen en est convaincu. Explication.

Les hackers et personnes malveillantes de manière plus générale recherchent toujours de nouvelles méthodes pour attaquer leurs cibles. L’une de ces méthodes est connue sous le nom de “zéro clic”. Cela permet d’infecter un smartphone sans que la victime n’ait quoi que ce soit à faire. Samsung veut proposer une solution efficace à ce problème de plus en plus fréquent, et cela passe aujourd’hui par l’implémentation d’un nouvel outil de sécurité répondant au nom de Samsung Message Guard.

Que sont les failles “zéro clic” ?

Les failles “zéro clic” sont une vulnérabilité de sécurité très sévère. Si la majorité des attaques reposent une manipulation de la part de la cible, comme cliquer sur une URL ou télécharger un fichier contenant un malware, les failles “zéro clic” n’ont besoin d’aucune action particulière pour être exploitées. Une personne malveillante n’a besoin que de vous envoyer un contenu : une fois celui-ci reçu sur votre smartphone, vous êtes déjà infecté(e).

Avec Samsung Message Guard sur votre appareil, l’outil attend les images intégrées dans vos messages. Lorsqu’une arrive, le système isole cette image et ne lui permet pas de communiquer avec le reste de votre appareil, dans ce que l’on appelle un “bac à sable” (“sandbox”).

Message Guard va alors scanner le message bit après bit à la recherche de code malveillant. S’il y a le moindre problème, le contenu malveillant ne pourra pas être exécuté – ou contenu dans le bac à sable -, empêchant ainsi l’attaque zéro clic d’être menée à bien. C’est une stratégie intelligente qui, espérons-le, devrait éviter la propagation de ce genre de malwares sur les smartphones.

Quels sont les smartphones compatibles avec Samsung Message Guard ?

Au lancement, Message Guard n’est disponible que sur les dernières générations d’appareils Galaxy, à savoir les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Samsung a prévu de le déployer sur d’autres générations de smartphones et tablettes Galaxy dans les mois à venir. Seul prérequis, l’appareil devra tourner sous One UI 5.1 ou ultérieur.

Et n’y voyez pas là un moyen de vous forcer à utiliser Samsung Messages. Si vous préférez l’app Google Messages, vous pouvez continuer de l’utiliser, dans la mesure où Samsung Message Guard fonctionne aussi avec cette app. Mieux encore, le géant sud-coréen déploiera bientôt une mise à jour permettant à Message Guard de fonctionner aussi avec les apps de messagerie tierces.