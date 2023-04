Samsung rend ses réfrigérateurs Bespoke très “artistiques” avec cette nouvelle collaboration

Samsung ajoute deux nouveaux designs pour ses réfrigérateurs Bespoke. Pour donner une touche très artistique à votre cuisine.

La majorité des foyers couvrent leur réfrigérateur de dessins en tous genres, ceci pour encourager la créativité des plus jeunes membres des familles. La dernière proposition commerciale de Samsung est un peu plus haut de gamme en la matière, si l’on peut dire, même si, au fond, il est toujours question d’afficher des dessins.

Le fabricant d’électronique sud-coréen s’est associé au studio créatif réputé TOILETPAPER pour proposer une nouvelle collection de panneaux uniques pour certains ses réfrigérateurs. Les possesseurs d’un modèle Samsung Bespoke auront désormais accès à deux nouveaux designs, baptisé “Lipsticks” et “Roses with Eyes”. Si vous avez un réfrigérateur 1 porte ou 4 portes du géant sud-coréen, il y a aussi un certain nombre de designs disponibles. Ceux-ci s’intitulent “Magic Mirror” et “Dessert Lady”.

Ik Soo Choi, de Samsung, semble ravi de cette nouvelle collaboration. Dans un communiqué, il déclare : “Nous sommes ravis d’introduire nos derniers designs personnalisés à nos produits Bespoke, introduisant dans nos appareils pour la maison l’esthétique si colorée et ironique de TOILETPAPER.” Ces panneaux sont proposés en édition limitée, mais Samsung n’a pas précisé dans quelle proportion. La date de leur lancement est, elle aussi, très vague, Samsung déclarant simplement qu’ils seront disponibles “dans le monde entier dans la première moitié de l’année”.

Pour donner une touche très artistique à votre cuisine

Ces quatre designs sont peut-être nouveaux, mais les panneaux en eux-mêmes existent depuis quelque temps. Samsung avait introduit ce concept l’année dernière et contrairement à versions créées en collaboration avec TOILETPAPER, certains panneaux originaux sont vraiment sur mesure.

Certains modèles peuvent être réalisés avec ses propres images. Ainsi, à la place d’avoir des photos et/ou dessins aimantés sur les portes de votre réfrigérateur, vous pouvez utiliser toute la surface de ce dernier pour afficher directement des images. Vous pouvez aussi opter pour un design plus passe-partout permettant de dissimuler à la perfection votre appareil dans votre cuisine.

Les panneaux en eux-mêmes ont été pensés et conçus pour être changés très facilement et l’on ne sait pas si c’est le cas pour ces nouveaux designs. Autrement dit, vous pouvez vous offrir ces deux nouveaux designs pour transformer totalement l’apparence de votre réfrigérateur, si ceux-ci vous plaisent. Et vous n’avez pas à jeter vos panneaux existants, vous pourrez les remettre en place plus tard (quand vous en aurez marre de voir ceux-là).