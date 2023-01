Le nouveau four encastrable de Samsung permet de diffuser en direct ce qui cuit

Samsung dévoile un four avec caméra intégrée, pour diffuser en direct ses cuissons. Hotte, réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, les nouveautés sont nombreuses.

Samsung met à jour sa gamme d’électroménager Bespoke avec un four encastrable, un lave-linge et un sèche-linge. Le Bespoke AI Oven dispose d’un écran 7 pouces et de contrôles tactiles. Parmi les méthodes de cuisson, la cuisson Air sous vide, la friture sans huile et la vapeur. L’un des éléments les plus intrigants de ce four est probablement la Caméra IA intégrée à l’intérieur.

Cette caméra peut détecter ce que vous êtes en train de préparer et vous suggérer les paramètres de cuisson les plus adaptés. De plus, elle peut vous avertir pour éviter que ça brûle. Vous pouvez aussi garder un œil sur votre plat via l’écran ou l’app SmartThings (que vous pouvez utiliser pour contrôler le four à distance). Il est aussi possible de prendre des photos et même de diffuser en direct le flux vidéo.

De plus, le four profite de l’intégration de Samsung Health et peut analyser un certain nombre de stats selon les ingrédients que vous avez. Le Bespoke AI Oven est disponible en Europe.

Il y a aussi la nouvelle hotte Bespoke Wall Mount Hood. Conçue pour s’intégrer parfaitement avec les autres appareils de la gamme, elle ne génère que 65 dB à plein régime et peut ventiler jusqu’à 20 mètres cubes par minute. Elle peut aussi se synchroniser avec une table de cuisson intelligente Samsung pour ajuster son niveau de ventilation selon ce que vous cuisinez.

De plus, il y a un capteur de qualité d’air intégré. Si l’appareil détecte une diminution de cette dernière, vous serez averti(e) et aurez des suggestions pour remédier à cela via l’app SmartThings. Vous serez aussi alerté(e) quand le moment sera venu de remplacer le filtre à air. Tout comme le four, la hotte sera disponible en divers coloris et finitions.

Le réfrigérateur 4-Door Flex dispose d’un écran tactile Family Hub+ plus grand, 32 pouces désormais, avec un SmartThings Hub intégré, pour aider à connecter d’autres appareils compatibles SmartThings sans autre appareil. Comme sur les modèles précédents, il y a à l’intérieur une caméra IA capable d’analyser les étiquettes et images des produits présents pour que vous ne manquiez jamais de rien.

Le réfrigéateur Bespoke Side-By-Side, quant à lui, a des capteurs tactiles sur chaque porte, pour que vous puissiez l’ouvrir quand vous avez les mains pleines. Comme le 4-Door Flex, il y a aussi l’intégration de SmartThings et le Beverage Center avec deux options (eau filtrée ou glace).

Samsung va aussi réduire la pollution de l’eau via microplastique en améliorant encore ses machines à laver Bespoke. Le géant sud-coréen explique aussi avoir reçu la première Energy Star Smart Home Energy Management Systems Certification de l’industrie pour son système SmartThings Energy. Samsung affirme que le AI Energy Mode déployé récemment peut réduire la consommation énergétique des appareils jusqu’à 30 % sans impacter de manière significative les performances. Par exemple, cela peut faire passer votre congélateur un degré moins froid ou réduire la température maximum de l’eau de votre lave-vaisselle.