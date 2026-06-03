Saison 1 de Marshals : décryptage de l’hommage rendu à Lenny Hancock

La première saison de Marshals rend hommage à Lenny Hancock, une figure importante liée à la série. Retour sur la signification de ce geste et sur l'empreinte laissée par Hancock dans l’univers du programme.

Tl;dr « Marshals » rend hommage à Leonard E. Hancock Jr.

L’équipe perpétue la tradition d’honorer ses disparus.

La série est renouvelée après une première saison saluée.

Un hommage émouvant sur fond de succès

La série Marshals, spin-off de l’univers Yellowstone, vient d’achever sa première saison sur une note à la fois triomphale et poignante. Si le final a laissé planer un possible croisement avec le mythique Dutton Ranch, il s’est surtout distingué par un hommage appuyé à l’un des artisans de l’ombre : le chef accessoiriste Leonard E. Hancock Jr.. Décédé tragiquement en décembre 2025 à seulement 54 ans, il a reçu une dédicace sobre et respectueuse lors du générique de clôture : « À la mémoire de Leonard « Lenny » E. Hancock, Jr. ».

Un professionnel salué et une tradition respectée

Ce geste s’inscrit dans une tradition chère à Taylor Sheridan et son équipe, qui tiennent à célébrer la mémoire de ceux qui ont contribué à bâtir leur saga néo-western. Par le passé, des figures telles que la conductrice Melanie Olmstead ou le technicien lumière Timothy Reynolds avaient déjà été honorées par la production de Yellowstone. Cette fois, c’est donc l’implication et la passion de Hancock Jr. qui sont mises en avant.

Derrière ce nom discret se cache pourtant un véritable vétéran du métier. Son parcours, entamé notamment comme assistant accessoiriste sur « Transformers » en 2007, s’étend sur des œuvres telles que « SEAL Team », « Get Shorty » ou encore « CSI: NY ». Entre 2017 et 2024, il fut même pilier du département accessoires pour plus d’une centaine d’épisodes de « SEAL Team », aux côtés du showrunner Spencer Hudnut, avant de rejoindre naturellement l’aventure Marshals.

L’impact humain derrière les caméras

Dans les coulisses, ses proches n’ont pas tardé à partager leur chagrin et leur reconnaissance via une campagne GoFundMe :

Soutien financier pour sa famille endeuillée

Mise en lumière d’un engagement professionnel rare

Soutien direct à son fils Aidan, jeune pilote ambitieux

À travers ces gestes, c’est toute une communauté qui tente d’alléger le fardeau laissé par cette perte soudaine.

L’avenir d’une série marquée par la fidélité et l’émotion

Alors que le renouvellement rapide pour une deuxième saison témoigne du vif succès rencontré par ce procédural porté par Luke Grimes, la série continue de fédérer un public fidèle. Peut-être critiquée par certains puristes du ranch originel, elle a su s’imposer grâce à son rythme soutenu et son respect des traditions humaines qui caractérisent l’univers imaginé par Sheridan. Le souvenir de Lenny Hancock Jr., désormais indissociable de cette première saison, offre ainsi au show un supplément d’âme rarement observé dans l’industrie télévisuelle américaine.