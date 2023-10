Rockstar met à jour son portage de Red Dead Redemption : le 60 FPS arrive sur PS5. Une bonne nouvelle pour un portage qui avait suscité la grogne des joueurs.

En toute discrétion, Rockstar a mis à jour la version PlayStation 4 de son jeu Red Dead Redemption pour que les joueurs puissent jouer à 60 fps sur la PS5. Le jeu de western en monde ouvert de 2010 est arrivé sur PS4 et Switch au mois d’août dernier, mais ne tourne qu’à 30 fps sur ces deux plateformes, une grosse déception pour de nombreux fans. Les possesseurs de PS5 pourront donc profiter d’une expérience plus fluide quand ils jouent au jeu en mode rétrocompatibilité.

Rockstar a mis le jeu à jour avec le patch 1.03. D’après la description du patch en question, ce framerate plus élevé n’est disponible qu’aux joueurs PS5. La PS4 standard et la plus puissante PS4 Pro en sont privées. Pour le reste, cette mise à jour vient aussi ajouter une option pour activer les sous-titres lorsque l’on commence le jeu pour la première fois et intègre moult “correctifs de bugs et autres améliorations”.

La grogne avait été importante lorsque la société mère de Rockstar, Take-Two Interactive, demandait 50 $ pour un jeu vieux de 13 ans sans améliorations significatives comme des visuels 4K ou un framerate plus élevé. Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, défendait ce tarif en août en disant : “C’est juste que nous pensons que c’est encore le bon prix commercial pour ce jeu.” Il citait notamment l’inclusion du DLC Undead Nightmare pour justifier ce montant, décrivant l’extension comme “un bon jeu indépendant dans son cadre lorsqu’il avait lancé initialement, alors nous nous disons que c’est un bon pack pour la première fois, et certainement avec une bonne valeur pour les clients.” Le DLC sur le thème des zombies ajoute environ six heures de jeu.

Bien que la version numérique de Red Dead Redemption soit disponible pour PS4 et Switch depuis le mois d’août, la version physique, elle, n’arrivera que le 13 octobre. Au moins les possesseurs de la version boîte qui jouent sur PS5 pourront-ils profiter des 60 fps dès le début.