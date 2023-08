Rockstar Games acquiert Standard Deviation pour la motion capture

Standard Deviation se voit renommer en Rockstar LA.

Suite au rachat de Standard Deviation pour un montant inconnu, le studio américain Rockstar Games annonce la création d’une nouvelle filiale, baptisée Rockstar LA, qui a pour mission de concevoir des outils hardware de pointe pour la capture de mouvements et la production de jeux.

Nous collaborons étroitement avec nos partenaires pour produire et inventer de nouveaux dispositifs. Nous créons des caméras, des circuits de synchronisation de haute précision, des scanners et autres produits, tous au service de la création des meilleurs jeux.

Passé inaperçu, le rachat d’Anomotion Interactive par Rockstar Games a été officialisé il y a plusieurs mois par Shailen Agrawal sur LinkedIn. Les équipes du studio canadien pourraient d’ailleurs s’installer au sein de Rockstar LA dans la mesure où son domaine d’activité est similaire à celui de Standard Deviation, la nouvelle acquisition de la firme étoilée :

Nous voulons réinventer la création de mouvements de personnages virtuels grâce à une nouvelle méthode fondamentale d’animation des personnages appelée “motion composition”. En utilisant cette nouvelle approche technique, nos produits peuvent bouleverser de nombreuses industries de plusieurs milliards de dollars, en rendant le mouvement de haute qualité accessible à une base d’utilisateurs moins technique et plus large, tout en permettant une meilleure fidélité visuelle à un coût et à un risque moindres.