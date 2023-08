Red Dead Redemption : un portage est annoncé sur PS4 et Nintendo Switch

Rockstar Games et Double Eleven Studios dévoilent le portage de Red Dead Redemption pour les consoles modernes.

Le studio américain Rockstar Games crée la surprise avec l’arrivée imminente d’un portage inattendu de Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch :

Découvrez l’aventure western épique Red Dead Redemption au côté de Undead Nightmare, son extension d’horreur zombie révolutionnaire, pour la toute première fois dans un seul et même pack (…) L’un des jeux les plus acclamés par la critique avec plus de 170 récompenses de jeu de l’année raconte l’histoire de l’ancien hors-la-loi John Marston qui traverse les vastes étendues de l’Ouest américain et du Mexique pour traquer les derniers membres du tristement célèbre gang Van der Linde afin de sauver sa famille. Revivez, ou vivez pour la première fois, les événements qui ont immédiatement suivi l’épopée pleine d’honneur et de loyauté du blockbuster Red Dead Redemption 2 sorti en 2018, alors que Marston traque ses anciens amis et hors-la-loi Bill Williamson, Javier Escuella et son ancien chef de gang, Dutch van der Linde, au moment où l’ère des cow-boys touche à sa fin.

Un trailer pour le portage de Red Dead Redemption

Red Dead Redemption sortira au format numérique sur PS4 et Nintendo Switch via le PlayStation Store et le Nintendo eShop à partir du 17 août prochain puis au format physique d’ici le 13 octobre prochain. Si la version Xbox 360 est déjà jouable depuis plusieurs années sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One via la rétrocompatibilité, la version PS4 de Red Dead Redemption sera également jouable sur la PS5 via la rétrocompatibilité, mais celle-ci sera limitée au 4K à 30fps, en plus de ne pas profiter des avantages de la dernière console de Sony ainsi que de la manette sans fil DualSense.

Pour la première fois, les langues prises en charge dans Red Dead Redemption sont le chinois simplifié et traditionnel, le coréen, le polonais, le portugais brésilien, le russe et l’espagnol d’Amérique latine. Le portage de Red Dead Redemption sur PS4 et Nintendo Switch sera accompagné de l’extension Undead Nightmare où une maladie d’origine inconnue ravage les états à la frontière Ouest.