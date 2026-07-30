Revolut offre désormais un abonnement ChatGPT Go à ses clients

La fintech inclut ChatGPT Go dans plusieurs abonnements, de 3 à 12 mois selon la formule. Une offre mondiale qui muscle surtout ses forfaits premium.

En bref Revolut inclut ChatGPT Go selon votre abonnement

Accès offert de 3 à 12 mois

L’offre vise surtout les formules premium

Payer un abonnement IA séparé, Revolut veut justement vous l’éviter. La fintech britannique ajoute ChatGPT Go à plusieurs de ses offres, sans surcoût pendant une durée limitée, avec un bénéfice assez simple à comprendre, plus votre formule est haut de gamme, plus l’accès dure longtemps.

Un abonnement IA glissé dans l’app bancaire

L’accord avec OpenAI, officialisé le 30 juillet 2026, concerne les clients particuliers de Revolut. Le déploiement est mondial, sauf aux États-Unis et au Brésil. L’Australie, elle, devra attendre un lancement plus tardif.

Ce n’est pas un petit test local. Revolut revendique plus de 75 millions de clients et plus d’un milliard de transactions mensuelles. Forcément, pour OpenAI, mettre ChatGPT dans un écosystème pareil, ça change l’échelle du partenariat.

Ce que ChatGPT Go apporte de plus

ChatGPT Go, c’est la formule intermédiaire d’OpenAI. En gros, elle pousse plus loin que la version gratuite, avec des plafonds d’usage plus élevés, davantage d’envois de fichiers, une mémoire plus large, l’analyse de documents et plus de possibilités pour la génération d’images.

L’annonce arrive juste après le lancement de GPT-5.6, présenté par OpenAI comme sa famille de modèles la plus performante à ce jour. Et le contexte compte, quand même, près d’un milliard de personnes utilisent déjà ChatGPT chaque semaine, d’après l’entreprise.

Qui y a droit, et pour combien de temps

Le détail varie selon l’abonnement. Ultra inclut 12 mois d’accès offerts, avec en plus un Buddy Pass valable 12 mois. Metal donne aussi droit à 12 mois. Premium, Revolut Pro et Revolut Mobile montent à 6 mois. Pour Plus et Standard, ce sera 3 mois dans le cadre d’une offre promotionnelle.

Les clients aux formules payantes, ainsi que ceux de Revolut Pro et Revolut Mobile, peuvent déjà en profiter. Pour Plus et Standard, le déploiement arrivera dans les prochaines semaines. L’activation se fera directement dans l’application, sans frais additionnels sur la période offerte.

Pourquoi Revolut mise sur ce bundle

Derrière le coup marketing, il y a une logique assez nette. Revolut continue d’empiler des services non financiers dans ses abonnements. Voyage, santé, apprentissage, divertissement, la société chiffre même à 4 600 euros par an la valeur totale des services inclus dans son offre Ultra.

Tara Massoudi, directrice générale des produits premium chez Revolut, explique que le partenariat avec OpenAI doit éviter aux clients de multiplier les abonnements mensuels et leur donner un accès continu à des outils de productivité de premier plan.

Et ce mouvement tombe dans une séquence plus large. Revolut a récemment ouvert le private equity aux particuliers français. Côté OpenAI, le groupe avance aussi sur plusieurs fronts, entre des discussions avec Nvidia autour d’un financement d’environ 230 milliards d’euros (250 milliards de dollars) et la perspective d’une entrée en Bourse.