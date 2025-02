OpenAI étend la recherche approfondie à tous les utilisateurs payants de ChatGPT

Les utilisateurs payants de ChatGPT bénéficient désormais d'un accès à l'outil de recherche approfondie d'OpenAI, avec de nouvelles fonctionnalités et un quota mensuel élargi.

Tl;dr Deep Research d’OpenAI est accessible pour l’ensemble des utilisateurs payants de ChatGPT.

Des améliorations ont été apportées à l’outil.

OpenAI, Google et Perplexity se battent pour proposer des outils de recherche approfondie et convaincre les utilisateurs de la valeur de leurs abonnements AI.

Un accès élargi aux abonnés payants

Jusqu’à présent réservé aux utilisateurs de ChatGPT Pro, l’agent de recherche approfondie d’OpenAI est désormais accessible aux abonnés des offres Plus, Team, Enterprise et Edu. Ces derniers pourront effectuer jusqu’à 10 recherches approfondies par mois, tandis que les utilisateurs Pro bénéficieront d’une augmentation de leur quota, passant de 100 à 120 recherches mensuelles. Cette nouvelle accessibilité vise à élargir la base d’utilisateurs et à démocratiser l’utilisation de l’IA pour des analyses poussées. OpenAI espère ainsi fidéliser ses clients et attirer davantage d’abonnés vers ses services payants.

Une concurrence accrue sur le marché

OpenAI, Google et Perplexity se livrent une course effrénée pour démocratiser leurs outils de recherche approfondie. Ces entreprises développent des agents capables de générer des rapports détaillés, et Google vient d’étendre son propre service à tous les abonnés de Gemini Advanced. L’enjeu est d’attirer les utilisateurs vers leurs solutions en proposant des résultats toujours plus précis et pertinents. Chaque acteur cherche à imposer sa plateforme comme la référence en matière de recherche automatisée et d’intelligence artificielle avancée. Cette compétition pourrait aboutir à des innovations majeures, mais aussi à une hausse des tarifs pour accéder aux fonctionnalités les plus performantes.

Des abonnements IA de plus en plus coûteux

Les grandes entreprises technologiques misent sur ces outils pour justifier le prix élevé de leurs abonnements IA. Avec des fonctionnalités avancées et un accès à des analyses poussées, elles espèrent convaincre les utilisateurs de souscrire à leurs offres premium. Cependant, cette montée en gamme s’accompagne d’un coût toujours plus important, qui peut freiner certains clients potentiels. Se pose alors la question de la réelle valeur ajoutée de ces services : les utilisateurs peuvent-ils véritablement en tirer un bénéfice significatif au quotidien ? Certains experts soulignent que ces outils restent principalement destinés aux professionnels et aux chercheurs, limitant ainsi leur adoption par le grand public.

Les défis et perspectives de la recherche approfondie

Si ces outils promettent des gains d’efficacité, OpenAI reconnaît qu’ils nécessitent encore des ajustements. L’entreprise s’interroge sur l’impact de ces agents dans la prise de décision et la persuasion des utilisateurs. Une mauvaise utilisation de ces technologies pourrait entraîner des biais ou une dépendance excessive aux résultats fournis par l’IA. Il sera donc essentiel de mettre en place des garde-fous pour garantir une utilisation éthique et responsable. À mesure que les tests progressent, l’industrie devra également s’assurer que ces outils restent accessibles et utiles pour un large éventail d’usages, allant de l’éducation à la recherche en entreprise.