Operator : l’agent IA de ChatGPT désormais accessible à la majorité des utilisateurs Pro

Les utilisateurs de ChatGPT Pro ont maintenant accès à Operator.

Tl;dr OpenAI déploie Operator, un agent web, dans plusieurs pays.

Operator est encore en phase de recherche, avec des limites.

À terme, Operator sera intégré à ChatGPT, utilisé par des millions.

OpenAI lance Operator, un assistant web, à l’international

OpenAI, la société d’intelligence artificielle de renom, a annoncé le déploiement de son nouvel outil, Operator, dans plusieurs pays, dont l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Inde, le Japon, Singapour, la Corée du Sud et le Royaume-Uni. Lancé aux États-Unis en janvier dernier, Operator est présenté comme un « agent capable d’aller sur le web pour effectuer des tâches » pour les utilisateurs.

Un assistant web aux multiples fonctionnalités

Operator peut gérer diverses tâches basées sur le navigateur pour les utilisateurs, telles que remplir des formulaires, faire des réservations de restaurant et commander des courses. Pour le moment, c’est encore une version de recherche préliminaire avec des limites. Cependant, la société a exprimé son intention de déployer des améliorations en fonction des retours des utilisateurs.

Un modèle d’IA entraîné à interagir avec les sites web

L’outil est propulsé par un modèle appelé Computer-Using Agent (CUA) qui est formé pour voir et interagir avec les boutons, les menus et les champs de texte que les personnes voient lorsqu’elles visitent un site web. Il peut cliquer sur les boutons, taper dans les champs de texte et interagir avec ces éléments « en utilisant toutes les actions qu’un clavier et une souris permettent. »

Une disponibilité encore limitée

Operator est actuellement disponible uniquement pour les abonnés payant 200$ par mois pour ChatGPT Pro. Cependant, la société envisage d’étendre sa disponibilité à Plus, Team et Enterprise dans le futur. L’objectif final est d’intégrer ses capacités à ChatGPT. Lorsque cela se produira, il pourrait effectuer des tâches pour des centaines de millions de personnes à travers le monde. En effet, ChatGPT compte actuellement plus de 400 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires, soit le double du nombre d’utilisateurs signalé par OpenAI en août 2024.