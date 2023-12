Rebel Moon, Partie Deux : Tout ce qu’il faut savoir sur la sortie, le casting et l’intrigue de ‘The Scargiver’

La deuxième partie de "Rebel Moon" de Zack Snyder est prévue pour suivre de près le premier film de sa franchise. Voici tout ce que nous savons à son sujet, y compris la date de sortie. Mais quelles surprises nous réserve-t-elle ?

Tl;dr Le film “Rebel Moon: Part Two – The Scargiver” sortira en 2024.

Il s’agit d’une suite très attendue du film de science-fiction de Zack Snyder.

La distribution comprend Sofia Boutella et Anthony Hopkins.

L’intrigue suivra probablement les combattants de la liberté contre les oppresseurs interstellaires.

Le voyage interstellaire de Zack Snyder continue

Le cinéma de science-fiction s’enrichit d’un nouvel opus avec “Rebel Moon: Part Two – The Scargiver”. Cette suite très attendue, réalisée par Zack Snyder pour Netflix, est déjà entourée d’un vif intérêt et d’une impatience palpable. La confirmation d’une sortie en 2024 a ajouté un nouvel élan à l’enthousiasme des fans.

Un conflit spatial épique

“Rebel Moon“ nous plonge au cœur d’une guerre dans les confins de l’espace. Un combat entre une colonie pacifique et ses oppresseurs interstellaires tyranniques, connus sous le nom de The Imperium. Après l’explosion de popularité du premier film, “Rebel Moon: Part Two – The Scargiver” semble destiné à devenir l’une des sorties les plus anticipées de Netflix.

La distribution : des étoiles dans les yeux

Le casting de la suite a subi quelques modifications suite au premier opus, mais de nombreux acteurs de renom sont attendus. Sofia Boutella reprendra son rôle de combattante de la liberté, Kora, et sera accompagnée par l’oscarisé Anthony Hopkins, qui joue le rôle du robot Jimmy. Parmi les autres personnages de la suite, nous retrouverons :

Djimon Hounsou dans le rôle de Titus

Ed Skrein dans le rôle de Noble

Michiel Huisman dans le rôle de Gunnar

Que nous réserve l’histoire ?

La fin de “Rebel Moon: Part One – A Child of Fire” laisse présager une suite chargée d’action. Kora et ses camarades combattants de la liberté tenteront probablement de rallier les colons contre The Imperium. Le retour surprenant du personnage de Noble ajoute un élément intrigant à l’intrigue. Quant au personnage de Jimmy, interprété par Anthony Hopkins, son rôle sera beaucoup plus important dans ce second volet.