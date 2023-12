Zack Snyder pose une condition pour prolonger le Snyderverse sur Netflix

Netflix doit se plier aux exigences de Zack Snyder que le Snyderverse puisse se poursuivre sur la plateforme de streaming.

Le futur du Snyderverse : une question de droits

Zack Snyder, l’architecte de l’univers cinématographique DC (DC Extended Universe) lancé en 2013, a exprimé son désir de poursuivre son univers Justice League, aussi connu sous le nom de Snyderverse, sur Netflix. Toutefois, il pose une condition : que Netflix obtienne les droits des personnages de son univers DC. Le mouvement #RestoreTheSnyderVerse plaide également pour que la plateforme de streaming devienne le nouveau foyer de sa franchise DCEU.

Une réplique qui en dit long

Dans une interview avec Cultura Ocio, Zack Snyder a partagé sa position sur la question : “Si Netflix avait les droits des personnages de mon univers DC, bien sûr que je le ferais, absolument”. Une déclaration claire qui pose cependant la question du coût et de la complexité juridique de l’acquisition de ces droits par Netflix.

Des obstacles financiers et juridiques

En effet, acquérir les droits des personnages DC représenterait un risque financier majeur pour Netflix, qui devrait dépenser des millions de dollars pour des personnages appartenant et licenciés par DC et Warner Bros. Discovery. De plus, réunir tous les acteurs pour leurs rôles respectifs serait une autre difficulté à surmonter. Ces obstacles pourraient suffire à dissuader Netflix de tenter d’acquérir les droits des personnages DC nécessaires pour la franchise de Snyder.

Pas de soutien de Warner Bros. Discovery

De son côté, Warner Bros. Discovery n’a pas manifesté d’intérêt public à l’idée de continuer le Snyderverse sur Netflix. Cependant, il reste une attente du public pour une conclusion du Snyderverse, que ce soit en format animé ou en bande dessinée.