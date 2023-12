“Rebel Moon” : Zack Snyder se confie sur ses inspirations tirées de Star Wars et des magazines Heavy Metal

Zack Snyder, le créateur de Rebel Moon, partage ses sources d'inspiration, allant de Star Wars à Heavy Metal, et évoque les armes qu'il a inventées, sans oublier sa collaboration avec Anthony Hopkins. Quelle sera sa prochaine source d'inspiration ?

Tl;dr Le créateur de “Rebel Moon”, Zack Snyder, discute de ses inspirations.

Snyder révèle la création d’épées laser, faites de métal fondu.

Il partage également des détails sur le personnage d’Anthony Hopkins.

La deuxième partie de “Rebel Moon” sortira sur Netflix le 19 avril.

Zack Snyder et le défi de la création de “Rebel Moon”

Zack Snyder, le créateur de l’univers “Rebel Moon”, a partagé les influences et les inspirations qui ont façonné ce film de science-fiction. “Rebel Moon Part 1: A Child Of Fire” met en scène Kora, une ex-membre de l’oppressif régime Motherworld, qui cherche la rédemption sur la lune de Veldt face à l’armée qu’elle a autrefois servie.

Des influences multiples pour un univers unique

Snyder a expliqué lors d’une interview avec Screen Rant que l’esthétique de “Rebel Moon” s’inspirait de magazines de heavy metal rétro, de Moebius et de Frazetta. Il a également évoqué l’impact de Star Wars sur son travail, notamment la bande-annonce de “The Empire Strikes Back”.

Il a également révélé la nature des épées laser qui fascinent les fans. Elles sont en fait faites d’un métal spécial, qu’il appelle “acier oracle”, qui devient presque du métal en fusion lorsqu’il est activé. Cette approche originale évite de reproduire le concept de l’épée laser déjà utilisé dans d’autres œuvres de science-fiction.

Des personnages complexes et captivants

Quant au personnage de Jimmy, interprété par Anthony Hopkins, Snyder mentionne qu’il y aura plus de lui dans la version du réalisateur de “Rebel Moon”. Il souligne que Hopkins était intéressé par l’exploration de l’humanité d’un robot, ce qui l’a incité à accepter le rôle. Le public peut s’attendre à plus de conflits et à des choix difficiles pour Jimmy dans la deuxième partie de “Rebel Moon”.