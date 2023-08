Race to Greatness, le monde immersif de Ralph Lauren dans Fortnite

La marque de luxe Ralph Lauren renforce sa présence dans le métavers avec Race to Greatness.

Créé grâce aux kits d’outils créatifs de Fortnite et Unreal Editor for Fortnite (UEFN), Race to Greatness se présente comme une île unique qui incarne l’esprit audacieux de Ralph Lauren. En plus d’avoir les contours qui s’inspirent du poney emblématique de Polo Ralph Lauren, celle-ci offre trois topographies uniques, à savoir le hangar à avions de Ralph Lauren, les montagnes Rocheuses et les Grandes Forêts.

Un porte-parole de Ralph Lauren a déclaré :

L’île a été reproduite grâce à l’UEFN avec une précision et une minutie incroyablement poussées tout en restant fidèle à l’esthétique de la conception du jeu. L’architecture et le design du jeu sont inspirés de l’univers Ralph Lauren, notamment des collections précédentes, des défilés, de la collection Ralph Lauren Home, ainsi que du garage et des maisons personnels de Ralph Lauren. Le Summit Building, inspiré par le “P” du logo emblématique P-Wing, présente sous verre la botte issue de la collab Polo x Fortnite P-Wing. Grâce à la technologie UEFN qui permet d’importer des ressources numériques personnalisées, le décor du jeu dévoile des sols noir brillant, inspirés de ceux de l’appartement new-yorkais de Ralph Lauren, et regorge de pièces emblématiques des collections physiques de Ralph Lauren Home, notamment les célèbres chaises RL-CF1, le bureau Langham et les suspensions Fulton. Dans le hangar à avions de Ralph Lauren, les lustres sont inspirés de ceux du garage personnel de Ralph Lauren.

Polo x Fortnite P-Wing, la botte “phygitale” de Ralph Lauren

Si la collaboration entre Ralph Lauren et Epic Games pour Fortnite avait débuté en novembre 2022 avec une collection virtuelle de vêtements et d’accessoires ainsi qu’une capsule physique intitulée Polo Stadium (une modernisation des collections historiques Stadium et Polo Sport de Ralph Lauren qui sont sorties dans les années 1990), elle prend une nouvelle tournure avec la botte “phygitale” Polo x Fortnite P-Wing :

Inspirée de la version numérique lancée pour la première fois sur Fortnite et qui faisait partie intégrante de la tenue Stadium Hero ’92. Les “ailerons” moulés sur la semelle intermédiaire de la botte sont inspirés du Stadium Drifter Glider, également disponible dans la collection Polo Stadium sur Fortnite. Les joueurs pourront porter la botte physiquement et aussi virtuellement dans le jeu, comblant ainsi le fossé entre monde virtuel et réel.

The All-Star Gamers Race, le championnat des joueurs All-Star de Fortnite

Pour célébrer cette nouvelle sortie en édition limitée, la collection Polo Stadium fait son retour dans la boutique Fortnite pendant deux semaines et Ralph Lauren organise un événement mondial diffusé en live exclusivement sur Twitch :