Quatre manières de recharger un smartphone lorsqu’il n’y a pas de courant

Quoi de pire que de se retrouver à court de batterie dans son téléphone sans accès au courant ? Il y a des astuces pour recharger. En voici quatre.

Pendant une coupure de courant, on se retrouve privé de la majorité de nos appareils électroniques et l’on se retrouve alors à prier que cela ne durera pas trop longtemps et que l’on a suffisamment de batterie dans son smartphone. Si vous avez déjà des batteries externes, chargeurs solaires ou autre, vous n’avez pas grand-chose à craindre. Mais si vous n’avez rien de tout cela ? Heureusement, même sans réseau électrique, vous avez des options.

Utilisez votre voiture

La solution la plus évidente au problème est votre voiture. La plupart des voitures modernes ont des ports USB et les batteries de voitures sont de bonnes sources d’alimentation. Votre voiture est alors le générateur le plus efficace et complexe à portée de votre main.

Si votre véhicule n’a pas de porte USB, peut-être avez-vous un kit de démarrage avec un port USB.

Optez pour un chargeur manuel

Si vous partez régulièrement à l’aventure en extérieur, vous connaissez peut-être les chargeurs à manivelle. Parfaits pour les urgences. La plupart disposent aussi d’une radio et d’une lampe torche. Certains ont même la possibilité d’être chargé par l’énergie solaire ou via des piles AAA. Vous n’atteindrez pas les 100 % de charge avec l’un de ces accessoires, seulement quelques pourcents, soit quelques minutes de communication, mais c’est suffisant pour appeler à l’aide ou chercher une information.

Brûlez des choses pour récupérer de la batterie

Vous pouvez utiliser un matériau combustible dans un accessoire comme le BioLite Campstove 2+ pour recharger votre smartphone. Mettez ce que vous voulez brûler dedans, allumez le feu et laissez brûler. La chaleur générée va être convertie en énergie. Il vous faudra laisser le feu brûler pendant plusieurs heures pour bien recharger votre appareil, mais vous pourrez ainsi avoir de la batterie même sans Soleil. Le Campstove 2+ a aussi une batterie intégrée. Pratique.

Les piles peuvent aussi recharger votre téléphone

Vous pouvez aussi utiliser des piles 9 V conventionnelles pour recharger votre téléphone. Le plus simple est d’utiliser des piles 9 V. Et dans la mesure où ce sont les piles qui vont dans les détecteurs de fumée, vous en avez peut-être chez vous.

Pour ce faire, il vous faut un chargeur de téléphone pour voiture, une pile 9 V, un câble USB et l’adaptateur associé si nécessaire, un morceau de métal conducteur comme une clef ou un trombone. Mettez le câble dans le chargeur et fixez la clef ou le trombone sur le côté du chargeur pour que ça touche la borne négative et le bas. En mettant en contact les bornes négative et positive de la pile avec les bornes du chargeur, vous pourrez recharger, lentement certes, mais tout de même, votre téléphone. Suffisant pour passer un appel d’urgence. Cela fonctionne aussi avec des piles AA ou AAA, mais il faut notamment relier les piles entre elles. Un peu plus complexe, mais rien d’impossible.

Rester connecté pendant une urgence est capital. Si vous vous retrouvez à ne plus avoir de courant et que votre téléphone est sur le point de ne plus avoir de batterie, l’une de ces astuces pourrait vous sauver.