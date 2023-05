Des scientifiques ont mis au point une batterie comestible fabriquée à partir d’amandes

Des scientifiques italiens ont conçu une batterie comestible. Une révolution à venir dans l'industrie médicale ?

En Italie, des scientifiques ont mis au point une batterie comestible qui pourrait ouvrir la voie à des appareils médicaux électroniques ingérables. Plus étonnant encore, cette batterie est fabriquée à partir de composés basiques que l’on trouve dans les amandes et les câpres – les experts n’ont donc pas eu besoin de créer un tout nouveau produit pour faire fonctionner cette batterie -.

Des scientifiques italiens ont conçu une batterie comestible

L’utilisation d’appareils ingérables dans le domaine médical n’existe pas encore. Cependant, des appareils non ingérables à l’heure actuelle sont utilisés. Ils nécessitent une intervention chirurgicale dans le cas où quelque chose se passe mal et ils ne peuvent être retirés facilement. C’est là qu’une batterie comestible pourrait être très utile parce que cette dernière est fabriquée à partir de composés que l’organisme peut facilement assimiler. Les électrodes sont composées de riboflavine, une vitamine que l’on trouve dans les amandes, et de quercétine, un complément alimentaire présent notamment dans les câpres.

Outre pour les appareils médicaux comme les caméras et autres biocapteurs, une batterie comestible pourrait aussi servir à alimenter des équipements d’analyse de qualité de l’alimentation ou même des appareils de robotique molle.

Une révolution à venir dans l’industrie médicale ?

Un prototype de cette batterie est décrit dans le papier publié par les scientifiques dans Advanced Materials. Celle-ci est actuellement rechargeable et opère à 0,65 V. Malheureusement, elle doit encore être rechargée à l’extérieur du corps humain. Quoi qu’il en soit, le développement de ce prototype est très excitant par la simple promesse d’une telle technologie. Si cette batterie peut réellement être digérée sans le moindre souci et si les chercheurs parviennent à la recharger à l’intérieur du corps, voilà qui pourrait révolutionner les appareils médicaux et leur utilisation.

Les experts italiens expliquent qu’il s’agit là de la toute première batterie rechargeable et comestible du monde. Et si ce ne sera pas très probablement pas la dernière, cette innovation pourrait inspirer d’autres équipes à mettre au point des options similaires – ou même à trouver de nouvelles méthodes de concevoir des batteries comestibles à partir de composés présents dans la nourriture.