Qualcomm introduit de nouvelles puces Snapdragon 4 Gen 2 pour les smartphones d'entrée de gamme. Voilà qui s'annonce très intéressant.

Qualcomm vient d’officialiser sa toute nouvelle puce pour les smartphones d’entrée de gamme, la Snapdragon 4 Gen 2. Cette nouvelle version apporte son lot d’améliorations pour conférer aux mobiles les plus abordables des capacités bien plus intéressantes La plateforme a été conçue pour proposer une très grande autonomie, l’entreprise promettant “une utilisation de toute la journée”. Qualcomm promet aussi des vitesses de CPU plus élevées, une connectivité 5G et des visuels améliorés via les caméras intégrées.

Ces puces embarquent le CPU propriétaire Qualcomm Kryo, avec des vitesses de pointe à 2,2 GHz, ce qui représente une légère augmentation par rapport à la génération précédente. La dernière version en date dispose aussi de la technologie de recharge rapide, ce qui, selon l’entreprise, permet d’obtenir les 50 % de batterie en seulement 15 minutes sur secteur.

Cette plateforme offre aussi la prise en charge des écrans FHD+ modernes, avec un frame rate pouvant atteindre les 120 fps. La Snapdragon 4 Gen 2 permet aussi de grandes améliorations dans les caméras, avec la prise en charge de la stabilisation d’image électronique, un autofocus plus rapide, une réduction du flou améliorée et bien davantage. Cette puce propose même un système de multi camera temporal filtering (MCTF) pour une réduction drastique du bruit en captation vidéo.

Et dans la mesure où il s’agit d’un produit annoncé en 2023, l’accent a été mis sur l’intelligence artificielle. Cela se traduit par des améliorations de caméra, avec des ajustements de la lumière via l’IA pour pouvoir prendre des photos en faible luminosité sans le moindre souci, et un outil de suppression de l’arrière-plan propulsé par l’IA.

En ce qui concerne la connectivité, on trouve le système propriétaire X61 5 GB Modern-RF qui promet des “vitesses extrêmement élevées” avec une meilleure prise en charge des réseaux. Ces puces ne sont pas encore intégrées dans des smartphones d’entrée de gamme, mais elles devraient commencer à l’être dans les mois à venir. Des OEM comme Redmi et vivo ont déjà annoncé qu’ils les proposeraient à leur catalogue.