Cette nouvelle puce Qualcomm devrait réduire le lag des accessoires audio sans fil. Pour des sessions de jeux vidéo, notamment, plus agréables.

Qualcomm dévoilait tout récemment sa plateforme S3 Gen 2 Sound, avec un accent tout particulier vers les gamers. Cette nouvelle puce, pensée et conçue pour les dongles et autres adaptateurs, peut fournir une latence inférieure à 20 ms, tout en proposant un canal de retour supplémentaire pour le chat vocal.

Ceci est notamment rendu possible grâce à la combinaison de Snapdragon Sound et de LE Audio pour “une latence ultra-faible de moins de 20 ms pour de l’audio sans fil sans lag avec un canal vocal pour les conversations in-game.” Le fabricant de puces précise qu’il est possible de réduire encore davantage la latence si l’on se passe du chat vocal et que l’on n’utilise que l’audio du game, évidemment. Par ailleurs, un représentant de Qualcomm a déclaré à Engadget que la puce peut aussi fonctionner avec des étuis de recharge sans fil disposant de fonctionnalité de transmission audio.

Cette nouvelle plateforme est aussi compatible avec la dernière version de Auracast, un standard de diffusion basé sur Bluetooth LE Audio. Les dongles et adaptateurs qui utilisent la plateforme de Qualcomm peuvent diffuser depuis des appareils comme des téléviseurs, des smartphones, des PC et des consoles vers un nombre virtuellement illimité d’utilisateurs. Cette technologie peut tout à fait être utilisée pour de l’aide auditive durant des événements publics, des annonces diverses ou simplement pour partager votre musique avec les amis à côté de vous.

“Avec chaque génération de Snapdragon Sound, nous réduisons la latence et augmentons la qualité audio, et avec ces derniers ajouts à notre Qualcomm S3 Gen 2 Sound, nous offrons notre meilleure expérience pour le gaming sans fil”, déclarait le directeur marketing de Qualcomm, Mike Canevaro. “Nous savons grâce à notre enquête annuelle State of Sound que les clients veulent de l’audio sans latence pour le jeu vidéo, mais jusqu’à présent, cette expérience audio sans fil immersive était réservée aux solutions gaming propriétaires.”

Qualcomm n’a pas annoncé d’appareils précis qui auront droit à cette plateforme, mais l’officialisation de cette plateforme est un signe que les premiers accessibles compatibles ne sont pas loin. À suivre !