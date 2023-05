Qualcomm va racheter le fabricant de puces pour la sécurité automobile Autotalks. Le géant fonde de grands espoirs dans ses filiales automobiles.

Qualcomm s’apprête à racheter le fabricant de puces israëlien Autotalks et, si l’on en croit une information de TechCrunch, le montant de cette acquisition se situerait entre 350 et 400 millions de dollars. Autotalks fabrique des puces et des technologies de communication vehicle-to-everything (V2X) dédiées à l’amélioration de la sécurité sur nos routes, pour les véhicules autonomes comme pour les véhicules conventionnels. Qualcomm explique que “les solutions de sécurité autonomes, prêtes pour la fabrication et en mode double” d’Autotalks seront intégrées au Snapdragon Digital Chassis, son ensemble de technologies pour la conduite autonome assistée par le cloud.

Nakul Duggal, vice-président de Qualcomm Technologies, Inc. pour l’automobile, déclarait dans un communiqué : “Nous avons investi dans la recherche, le développement et le déploiement autour de V2X depuis 2017 et nous sommes convaincus que, alors que le marché de l’automobile progresse, une architecture de sécurité V2X sera nécessaire pour améliorer la sécurité des usagers de la route, ainsi que les systèmes de transport intelligents… Nous partageons l’expérience de dix ans d’Autotalks et son engagement à bâtir des technologies et produits V2X avec un accent particulier sur la résolution des défis autour de la sécurité des usagers de la route dans le monde réel. Nous sommes impatients de travailler ensemble et de fournir au monde entier des solutions V2X qui aideront à accélérer la mise sur le marché et l’adoption par le grand public de cette technologie de sécurité très importante.”

Pour les fabricants de véhicules et systèmes sans conducteur ou d’aide à la conduite, pouvoir garantir aux utilisateurs que leurs technologies sont sûres et de la plus grande importance s’ils veulent récupérer des parts de marché. Ils pourraient aussi proposer des fonctionnalités de sécurité qui pourront rassurer les clients pour remporter leurs faveurs et ne pas les voir passer à la concurrence, dans la mesure où les voitures autonomes sont encore loin de faire l’unanimité.

Le géant fonde de grands espoirs dans ses filiales automobiles

Qualcomm s’attend à ce que l’industrie automobile soit l’une de ses plus grosses sources de croissance et de revenus dans les années à venir. Au CES l’année dernière, le géant avait dévoilé sa plateforme Snapdragon Ride Vision, une technologie “ouverte, évolutive et modulaire” que les constructeurs automobiles peuvent utiliser pour fabriquer leurs véhicules. À la fin de l’année dernière, il expliquait que ses filiales dédiées à l’automobile, ainsi que ses opportunités de revenus en la matière, avaient progressé à 30 milliards de dollars, contre 10 milliards de dollars durant son rapport financier précédent. L’entreprise déclarait aussi s’attendre à ce que ses revenus liés à l’automobile atteignent les 4 milliards de dollars pour l’année fiscale 2026. Une croissance qui devrait être grandement due au Snapdragon Digital Chassis, et l’acquisition d’Autotalks devrait permettre de faire progresser la base d’utilisateurs et d’étoffer l’offre cliente.