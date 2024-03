Prochains films et séries TV de l’univers de Dune après Dune 2 : tout ce qu’il faut savoir

La saga Dune continue avec la clôture d'une nouvelle intrigue dans sa deuxième partie. D'autres adaptations de l'œuvre de Frank Herbert sont à prévoir. Quelle sera la prochaine étape dans cet univers fascinant ?

Tl;dr Le succès de l’adaptation cinématographique de Dune par Denis Villeneuve annonce d’autres volets.

La série préquelle Dune : Prophecy sera diffusée fin 2024.

Le troisième film Dune: Messiah est fortement pressenti, même si non officiellement confirmé.

Villeneuve prévoit de se retirer de la franchise après le troisième film.

Dune : le succès d’une adaptation

La saga Dune, tirée du roman éponyme de Frank Herbert, a connu un succès retentissant grâce à l’adaptation cinématographique de Denis Villeneuve. Alors que précédemment, les essais d’adaptation avaient échoué à saisir pleinement l’impérialisme, la mythologie et l’intrigue politique et religieuse de l’œuvre originale, Villeneuve a réussi l’impossible : une adaptation presque parfaite du roman de Herbert à l’écran. Le succès de Dune a ainsi ouvert la voie à une potentielle franchise en live-action, s’étendant à la fois à la télévision et au cinéma.

Dune : Prophecy, la série préquelle

Prévue pour être diffusée sur Max fin 2024, Dune : Prophecy est une préquelle du premier film Dune de Villeneuve. L’intrigue se déroule près de 10 000 ans avant les événements du roman Dune de 1965. La série servira d’histoire d’origine pour le Bene Gesserit, suivant la formation mentale et physique rigoureuse que les membres de cette confrérie subissent pour réaliser leur potentiel et débloquer leurs mystérieuses capacités. Bien que la plupart des autres détails entourant l’intrigue de la série dérivée/préquelle soient inconnus, il est probable qu’elle dévoilera comment les membres de la confrérie apprennent tout, de “La Voix” et prana-bindu à comment les Bene Gesserit deviennent des Mères Supérieures après avoir maîtrisé l’ensemble de leurs capacités.

Dune : Messiah, le troisième volet de la saga

Bien que Dune : Messiah, le troisième volet de la série de films Dune de Denis Villeneuve, n’ait pas été officiellement confirmé, il est très probable qu’il voit le jour. En effet, le succès critique et commercial du premier film Dune a conduit Warner Bros. à donner son feu vert pour Dune : Part Two. Ainsi, le troisième film sera très probablement confirmé prochainement, puisque le second film a déjà dépassé son prédécesseur sur le plan critique et que ses premiers chiffres au box-office suggèrent qu’il surperforme à l’échelle mondiale.