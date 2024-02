Pour Denis Villeneuve, l’âge d’or de la télévision nuit au cinéma

Denis Villeneuve, réalisateur de Dune, estime que les films qui s'inspirent de la télévision nuisent au potentiel créatif du cinéma traditionnel. Pensez-vous que cette tendance puisse réellement affaiblir l'innovation cinématographique ?

La vision du cinéma selon Denis Villeneuve

Denis Villeneuve, réalisateur acclamé de Dune, a souligné dans une récente interview accordée à The Times comment un aspect clé de l’âge d’or de la télévision nuit à la créativité cinématographique. Villeneuve, dont l’œuvre comprend le thriller Sicario, les épopées de science-fiction Arrival et Blade Runner 2049, ainsi que l’adaptation 2021 du roman de Frank Herbert, Dune, considère que les films ont été “corrompus” par la télévision.

Le défi du dialogue

Le cinéaste canadien a exprimé son dédain pour les dialogues dans les films, affirmant que “le dialogue est pour le théâtre et la télévision”. Pour Villeneuve, c’est l’image, et non le dialogue, qui marque le plus les esprits. Il déplore que les studios cherchent à incorporer des dialogues mémorables au détriment de la puissance de l’image et du son.

Franchement, je déteste le dialogue. Le dialogue est pour le théâtre et la télévision. Je ne me souviens pas des films à cause d’une bonne réplique, je me souviens des films à cause d’une image forte. Je ne suis pas intéressé par le dialogue du tout. L’image pure et le son, c’est la puissance du cinéma, mais ce n’est pas quelque chose d’évident quand on regarde les films d’aujourd’hui. Les films ont été corrompus par la télévision. Dans un monde parfait, je ferais un film captivant qui ne ressemble pas à une expérience mais qui n’a pas un seul mot. Les gens sortiraient du cinéma et diraient : ‘Attendez, il n’y avait pas de dialogue ?’ Mais ils ne sentiront pas le manque.

Un débat plus large sur le cinéma et la télévision

La critique de Villeneuve sur le dialogue dans les films s’inscrit dans un débat plus large sur l’impact de la télévision sur le cinéma. Avec l’essor de la télévision et des séries en streaming, de nombreux téléspectateurs et critiques ont souligné les limites de cette approche. D’un autre côté, les tentatives de la télévision d’imiter le grand écran peuvent également causer des dégâts. Finalement, la question de savoir quelles histoires conviennent le mieux à chaque médium reste ouverte.