Sicario 3, le film idéal pour Denis Villeneuve après ses deux prochains projets

Sicario a confirmé le talent de Villeneuve pour la réalisation de films à petite échelle comparé à des blockbusters comme Dune. Après Dune Partie 2, il devrait s'attaquer à Sicario 3. Cela ne serait-il pas excitant ?

Tl;dr Après Dune 2, Denis Villeneuve pourrait réaliser Sicario 3.

Sicario 3 offrirait un retour aux films plus intimistes pour Villeneuve.

La réussite de Sicario 3 dépendrait largement de la direction de Villeneuve.

La possible collaboration entre Villeneuve et Taylor Sheridan éveille l’excitation.

Un nouvel horizon pour Denis Villeneuve

Le succès de Dune a établi Denis Villeneuve comme l’un des meilleurs réalisateurs de films d’envergure de sa génération. Néanmoins, le retour à des films plus intimes avec Sicario 3 pourrait être une étape captivante après la réalisation de Dune 2.

Le potentiel de Sicario 3

Sicario 3, actuellement en développement, serait encore plus captivant si Villeneuve revenait à la barre. Son sens aigu de la tension et de l’ambiance, déjà démontré dans Sicario et Dune, serait essentiel pour le succès du troisième opus. L’actrice principale de Sicario, Emily Blunt, bien qu’incertaine quant à la réalisation de Sicario 3, pourrait également être de retour pour cette nouvelle aventure cinématographique.

Un mariage artistique réussi

La vision précise de Villeneuve, combinée à la compréhension intime du crime par Taylor Sheridan, a déjà fonctionné une fois. Si Sicario 3, également connu sous le nom de Sicario: Capos, voit effectivement le retour de Sheridan, cela serait la formule idéale pour ramener Villeneuve.

Le retour du maestro

Le retour de Villeneuve à la franchise Sicario serait d’autant plus palpitant qu’il pourrait le réunir avec Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin – des éléments clés du succès de Sicario. Par ailleurs, malgré le succès de Dune, Villeneuve pourrait choisir de revenir à un film à plus petite échelle, rappelant ses débuts dans des films plus tendus et concentrés.