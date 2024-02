Tout savoir sur Dune: Prophecy

Basée sur le roman La Communauté des sœurs de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, la série télévisée Dune: Prophecy est un spin-off qui se déroule 10.000 ans avant les événements du film Dune.

Tl;dr Dune: Prophecy arrive sur le petit écran.

La série suit les sœurs Harkonnen et la création de Bene Gesserit.

Après plusieurs changements créatifs, le tournage de Dune:Prophecy a commencé en Hongrie en novembre 2023.

Dune: Prophecy est attendue pour l’automne 2024 et met en vedette Olivia Williams dans le rôle principal de Tula Harkonnen.

Un voyage dans le temps avec Dune: Prophecy

Ancrée dans l’univers de la célèbre franchise de science-fiction Dune, une série intitulée Dune: Prophecy est sur le point de captiver les fans du monde entier. Cette préquelle, qui se déroule 10.000 ans avant les événements du film original, promet de révéler comment la puissante Bene Gesserit s’est formée et a acquis son immense pouvoir.

Des défis sur la route de la production

La réalisation de la série Dune: Prophecy ne fut pas sans difficultés. Les premières annonces indiquaient que Denis Villeneuve adapterait l’histoire pour le petit écran. Cependant, après plusieurs rebondissements créatifs et des changements dans la distribution, la série semble enfin avoir trouvé son rythme. Le tournage, qui a débuté en Hongrie en novembre 2023, a su contourner les retards causés par la grève de la SAG-AFTRA en recourant à des acteurs non syndiqués.

Un casting prometteur

Dune: Prophecy met en scène Olivia Williams, connue pour son rôle dans The Crown, dans le rôle principal de Tula Harkonnen. Elle est accompagnée d’Emily Watson, de Mark Strong et de nombreux autres talents qui promettent de donner vie à cet univers complexe et fascinant.

Un aperçu de l’intrigue

L’intrigue du spin-off qui sera diffusé sur la plateforme de streaming Max reste encore en grande partie un mystère. Toutefois, nous savons que l’histoire se concentrera sur les sœurs Harkonnen, qui établissent la secte emblématique connue sous le nom de Bene Gesserit. Malgré ce cadre de base, les détails précis de l’intrigue de Dune: Prophecy restent encore inconnus.