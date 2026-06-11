Pourquoi Loki a vraiment changé la timeline du MCU pour longtemps

Cinq ans après son lancement, Loki reste le vrai point de bascule du MCU. La série a redéfini le temps chez Marvel, et la suite arrive déjà.

En bref Loki a fixé les règles temporelles du MCU

La TVA et la Sacred Timeline ont tout recadré

Doomsday et Secret Wars pourraient rebattre les cartes

Le MCU a changé de logique quand Marvel a lancé Loki. Pas avec un nouveau film Avengers, pas avec une scène post-générique, mais avec une série Disney+ qui a pris le temps d’expliquer ce que Endgame avait seulement déclenché.

Ce n’est pas Endgame qui a posé les règles

Dans Avengers: Endgame, le voyage temporel sert surtout à réparer le snap de Thanos et à conclure la saga de l’Infini. Le film ouvre une brèche, puis file ailleurs. Le casse du temps des Avengers, et surtout la disparition de Loki avec le Tesseract, créent pourtant exactement le problème que l’Ancienne redoutait face à Bruce Banner, une branche temporelle.

Résultat ? Le vrai service après-vente d’Endgame est arrivé plus tard.

La série qui a installé la TVA et la Sacred Timeline

Le premier épisode de Loki, diffusé le 9 juin 2021 sur Disney+, repart précisément de cette échappée. Et cette fois, Marvel met des mots sur ce chaos. On découvre la TVA, chargée d’éliminer les variantes et d’élaguer les branches, mais aussi la Sacred Timeline, cette ligne temporelle unique que l’organisation protège.

Ces éléments existaient peut-être déjà dans la mécanique interne du MCU. Pour le public, en revanche, ils n’étaient pas posés. C’est là que la série a tout réécrit, en transformant un incident de film en nouveau cadre narratif.

Deux saisons ont refait la carte du MCU

La saison 1 ne s’est pas contentée d’ajouter du lore. Elle a ouvert la porte aux films qui ont suivi, de Spider-Man: No Way Home à Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Quand Sylvie tue He Who Remains, le Multivers cesse d’être une idée floue. Il devient l’ossature du MCU.

Puis la saison 2 déplace encore les lignes. Loki et ses alliés tentent de limiter les dégâts, avant que le personnage de Tom Hiddleston ne choisisse de devenir le gardien du Multivers. Surtout, la fin abandonne la Sacred Timeline au profit d’un arbre de réalités alternatives, plus complexe, mais aussi beaucoup plus souple pour Marvel.

C’est ce cadre qui permet d’intégrer des films situés dans d’autres univers, comme Deadpool et Wolverine ou The Fantastic Four: First Steps. Et ce dernier doit déjà introduire une nouvelle menace.

Et le prochain grand choc est déjà en approche

Le plus intéressant, c’est que cette architecture pourrait encore sauter. Avengers: Doomsday, attendu en décembre 2026, est présenté comme un nouveau séisme pour la franchise. L’arrivée du Doctor Doom de Robert Downey Jr. pourrait viser directement le Multivers que Loki surveille désormais. Avec le personnage confirmé dans le film, l’équation est assez claire.

Et après, il y a Avengers: Secret Wars. Le comics de 2015 mettait en scène des « incursions », soit des collisions entre timelines distinctes. Si Marvel suit cette piste, le MCU pourrait encore changer de visage après 2027. C’est peut-être ça, le vrai legs de Loki : avoir transformé la timeline en terrain de jeu permanent.