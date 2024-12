Marvel dévoile un avant-goût de la tant attendue saison 3 de Loki

Marvel vient de dévoiler ce qui se rapproche le plus de la troisième saison de Loki que nous pourrons jamais espérer voir.

Tl;dr Loki poursuit son intrigue en bande dessinée après la saison 2.

Le TVA recrute de nouveaux personnages pour sauvegarder le multivers.

Une maladie mystérieuse menace différentes timelines dans la série TVA.

Le récit de Loki continue en bande dessinée

Alors que la troisième saison de la série télévisée Loki n’a pas encore été confirmée, Marvel continue de faire évoluer l’histoire de ce personnage dans le monde des comics. Suite à la deuxième saison de Loki, le Dieu de la Malice est devenu le nouveau « Il Qui Reste », gardien et tisseur de toutes les timelines du multivers. Ce rôle central, assumé malgré son coût personnel, a modifié la mission et le but de l’Agence de Variation Temporelle (TVA).

La TVA recrute de nouveaux visages

La TVA, qui a fait sa réapparition avec de nouveaux recrutements intrigants, semble servir de troisième saison non officielle à Loki. Le premier numéro de la série TVA présente un casting intéressant de personnages, incluant Gwen Stacy, la Ghost-Spider, Jimmy Hudson, le fils de Wolverine de l’Univers Ultimate, Captain Carter, star de What If…?, et une variante de Gambit. On retrouve également des personnages de la TVA issus de Loki comme Mobius et Miss Minutes.

Une menace multiverselle

La menace qui unit la TVA concerne une maladie qui se propage à travers différentes timelines. Cette maladie matérialise les plus grandes peurs d’une personne, comme Gambit attaqué par une Rogue zombie. Le premier numéro de TVA se termine sur Gwen se réveillant d’un mauvais rêve, remettant en question tout ce que nous avons vu dans ce premier numéro et nous laissant nous demander si c’est réel ou simplement un produit de son imagination.

En novembre dernier, lors de la D23 Brazil, le responsable du streaming chez Marvel, Brad Winderbaum, a été interrogé sur la possibilité d’une troisième saison de Loki. Bien qu’il n’ait pas beaucoup évoqué le sujet, Winderbaum a plaisanté en disant qu' »il y a toujours une chance » pour un autre chapitre de l’histoire de Loki. Pour l’instant, il semble que nous devrons nous contenter de la série TVA de Marvel.