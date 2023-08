Loki fait de la pub à McDonald’s pour le bien de l’histoire

La présence du fast-food américain McDonald's dans la deuxième saison de la série télévisée Loki est plus qu'un simple placement de produit.

Kevin Wright, producteur exécutif de Loki, a récemment expliqué dans une entrevue accordée à Fast Company comment Marvel a officiellement ajouté McDonald’s au MCU et pourquoi cette enseigne est importante pour Sylvie (interprétée par Sophia Di Martino sur le petit écran) :

Ce personnage était en mission de vengeance depuis des décennies, voire des siècles, et le thème classique de ces histoires est qu’elle est consumée et qu’elle ne pense pas à ce qui va suivre. Maintenant qu’elle a une opportunité, où va-t-elle aller ? Si l’on s’en tient au point de vue du personnage, cette femme qui a fui dès l’enfance, qui a couru à travers le temps, qui a fui le temps, qui a vécu des apocalypses, qui n’a jamais pu se détendre ou ralentir, la nouveauté consistant à entrer dans un McDonald’s des années 1980 semble attrayante. Vous participez à un match de Little League et vous allez chez McDonald’s. Vous allez à l’anniversaire d’un enfant. Vous allez à l’anniversaire d’un enfant au McDonald’s. Quelqu’un comme Sylvie n’aurait jamais vécu cela et en serait très impressionné.

Bien que Marvel soit déjà en partenariat avec McDonald’s, Kevin Wright avait peur des réactions :

Je craignais que McDonald’s pense que nous voulions faire quelque chose d’ironique ou nous moquer d’eux. Mais nous vendions une histoire sérieuse, une lettre d’amour à la nostalgie à travers les yeux d’un personnage qui en verrait toute la nouveauté et la joie. Lorsque j’ai présenté le projet, notre équipe interne a dit “Euh, vous réalisez que nous avons déjà un partenariat avec McDonald’s, n’est-ce pas ?” Le fait que nous allions les voir pour leur proposer quelque chose est encore mieux.

Une sauce Loki à McDonald’s

Dans une nouvelle campagne lancée cette semaine, le fast-food a donné aux fans de Marvel et de Loki un aperçu de sa propre apparition dans la deuxième saison de la série, dont le lancement est prévu le 6 octobre prochain. “As Featured In” est la dernière campagne de repas “Famous Orders” de Golden Arches. Le repas lui-même – un choix de 10 pièces de Chicken McNuggets, Royal Cheese ou Big Mac, avec des frites moyennes, une sauce aigre-douce de marque Loki et un soda moyen – n’a, comme les Famous Meals qui l’ont précédé, rien de très spécial, mais cela a toujours été le but recherché. Le génie de Famous Orders est qu’il incite les clients à se tourner vers les produits de base du menu de McDonald’s plutôt que de faire un coup d’éclat pour une durée limitée.