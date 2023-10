Pourquoi la lumière vacille souvent dans les vidéos de votre smartphone (et comment l’empêcher)

Pourquoi la lumière vacille souvent dans les vidéos de votre smartphone ? La cause est bien connue. Et il est possible d'éviter ce phénomène relativement simplement.

Nos smartphones sont aujourd’hui capables de prendre des vidéos incroyables. Mais parfois, il y a quelque chose qui cloche. Et souvent, ce quelque chose, c’est la lumière. Une lumière qui vacille. Ce peut être pendant une captation en extérieur durant la nuit, avec un éclairage public qui semble faire n’importe quoi. Ou peut-être essayez-vous d’enregistrer un écran. C’est un phénomène étrange en rapport avec le courant électrique et le taux de rafraîchissement de la caméra.

Pourquoi la lumière vacille dans mes vidéos via smartphone ?

Aux États-Unis, au Canada, au Mexique, le courant électrique évolue à 60 Hz, soit 60 fois par seconde. Ces cycles indiquent aussi comment les vidéos sont produites dans ces pays (un standard baptisé NTSC), ce qui explique pourquoi votre smartphone prend ses vidéos à 30 fps (30 images par seconde) ou 60 fps. Lorsque les deux sont en phase, tout va bien, la captation vidéo est parfaitement fluide. L’exception reste le 24 fps, le standard du cinéma.

Mais en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, les écrans et le courant électriques sont à 50 Hz (standard PAL plutôt que NTSC). Le 50 Hz n’est pas divisible par les taux standard de l’enregistrement vidéo en NTSC, ce qui signifie que les vidéos sont décalées par rapport aux cycles électriques des lumières et des écrans. C’est ce qui crée ces lumières vacillantes dans les vidéos.

Fort heureusement, un simple changement de format vidéo permet de s’en débarrasser. Plutôt que d’enregistrer en format NTSC, passez en PAL, et basculez ensuite à 25 fps dans la caméra.

Ouvrez l’app Réglages, allez dans Caméra > Enregistrement Vidéo, puis tapotez sur “Montre les formats PAL”. Vous verrez alors deux formats apparaître : “1080p HD à 25 fps (PAL)” ou “4K à 25 fps (PAL)”. Si vous préférez la résolution, choisissez la 4K. Si vous avez besoin de préserver le stockage, choisissez le 1080p.

Si vous êtes dans un pays européen et que vous voyagez aux États-Unis, faites exactement l’inverse. Allez dans Caméra > Enregistrement Vidéo et choisissez entre 30 ou 60 fps.

Malheureusement, la majorité des fabricants de smartphones Android oublient le format PAL dans leurs appareils. Exception faite de Sony avec ses Xperia qui permettent de capter en 25 ou 50 fps.

En ce qui concerne les Google Pixel, Samsung Galaxy et autres marques, il vous faudra passer par une solution tierce pour ce faire. FiLMiC Pro, par exemple, propose tous les formats, mais c’est une application payante.