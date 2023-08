Rebel Moon : un space opéra inspiré du cinéma de George Lucas et d’Akira Kurosawa

Netflix dévoile les premières images de Rebel Moon, le Star Wars de Zack Snyder.

Réalisé par Zack Snyder à partir d’un scénario qu’il a coécrit avec Kurt Johnstad et Shay Hatten, d’après une histoire qu’il a également créée et pitchée à George Lucas plus de dix ans en arrière, Rebel Moon se déroule dans une colonie pacifique aux confins de la galaxie, menacée par les armées du tyrannique Régent Balisarius. C’est alors que Kora, une mystérieuse étrangère vivant parmi les villageois, devient leur meilleur espoir de survie. Chargée de trouver des combattants entraînés qui s’uniront à elle pour tenir tête au Monde Mère, Kora rassemble un petit groupe de guerriers – des marginaux, des insurgés, des paysans et des orphelins de guerre de différents mondes qui partagent un besoin commun de rédemption et de vengeance. Alors que l’ombre d’un royaume entier s’abat sur la plus improbable des lunes, une bataille pour le destin d’une galaxie est engagée et, ce faisant, une nouvelle armée de héros se forme.

Un teaser pour Rebel Moon

Le casting de Rebel Moon comprend Sofia Boutella dans le rôle de Kora (une ancienne membre de l’Imperium qui rassemble des guerriers de toute la galaxie pour combattre l’Imperium), Djimon Hounsou dans le rôle du Général Titus (un ancien général de l’Imperium recruté pour mener la lutte contre l’Imperium), Charlie Hunnam dans le rôle de Kai (un pilote de vaisseau mercenaire), Michiel Huisman dans le rôle de Gunnar (un fermier et ami de Kora), Staz Nair dans le rôle de Tarak (un forgeron ayant la capacité de se lier aux animaux de la nature et de les rallier au combat), Doona Bae dans le rôle de Nemesis (un maître de sabre cyborg), Ray Fisher dans le rôle de Darrian Bloodaxe (un guerrier), Cleopatra Coleman dans le rôle de Devra Bloodaxe (la sœur de Darrian), E. Duffy dans le rôle de Millius (un guerrier réfugié), Anthony Hopkins dans le rôle de Jimmy (le dernier membre d’une race de chevaliers mécaniques qui ont servi sous le roi déchu), Jena Malone dans le rôle de Harmada (une araignée guerrière mortelle), Ed Skrein dans le rôle de l’Amiral Atticus Noble (bras droit de Balisarius, haut responsable du Monde Mère et chef de l’armée de l’Imperium), Fra Fee dans le rôle du Régent Balisarius (dirigeant tyrannique de l’Imperium et membre de haut rang du Monde Mère) ainsi que Stuart Martin, Corey Stoll, Cary Elwes, Alfonso Herrera, Rhian Rees, et Ray Porter.

Le film Rebel Moon : A Child of Fire de Zack Snyder sortira en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix le 22 décembre prochain et la suite Rebel Moon : The Scargiver sera diffusée le 19 avril 2024.