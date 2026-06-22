Pourquoi Billy Bob Thornton trouve Landman presque trop facile

Billy Bob Thornton juge Landman très naturel à jouer

Le rôle de Tommy Norris a été écrit pour lui

La saison 3 semble se préciser doucement

Jouer dans une série à succès et dire que ce n’était pas si compliqué, ce n’est pas la confession la plus attendue à Hollywood. C’est pourtant celle de Billy Bob Thornton, qui explique que Landman lui va presque comme un vieux chapeau.

Un rôle écrit sur mesure, au sens littéral

Dans un entretien accordé en janvier 2026 à Men’s Journal, l’acteur est revenu sur Tommy Norris, son personnage dans la série de Taylor Sheridan. Et la clé est là, toute simple. Sheridan l’a convaincu de rejoindre le projet, puis a écrit le rôle spécifiquement pour lui, jusque dans sa voix.

Thornton le dit sans détour : « Taylor a écrit la série spécialement pour moi. Il l’a écrite avec ma voix dès le départ. Et ça rend les choses faciles quand il suffit d’aller sur le plateau et de mettre le chapeau ». Sa méthode, au fond, reste la même depuis longtemps. Il ne cherche pas à fabriquer un personnage totalement détaché de lui-même. Il préfère y injecter une part personnelle, parce que c’est là, selon lui, que son travail devient le meilleur.

Et il ajoute quelque chose d’assez rare dans ce milieu : « Ce n’est pas ce qu’on aime entendre de la part d’un acteur. On est censé raconter à quel point c’était difficile, combien de cours on a pris, combien d’accents on a travaillés. Mais moi, je m’en fiche ».

Le succès de la série change la lecture de cette franchise

L’intérêt de cette sortie, il est aussi ailleurs. Landman, lancée sur Paramount+ en 2024, s’est très vite imposée comme un nouveau gros titre dans l’univers télé de Taylor Sheridan, déjà porté par Yellowstone. La série sur les champs pétrolifères de l’ouest du Texas a trouvé son public presque immédiatement.

Pour Billy Bob Thornton, ce carton a visiblement surpris. Mais il compte. Tard dans sa carrière, ce rôle ajoute un vrai point fort à sa filmographie. Et il y a un contraste assez parlant : un personnage peu épuisant à interpréter, mais très rentable en termes d’image. Pas de transformation spectaculaire, pas de performance physique écrasante, juste un acteur très expérimenté dans un rôle calibré pour lui.

Départ improbable, saison 3 en montée de tension

Du coup, les rumeurs sur un départ de Thornton de Landman paraissent encore plus fragiles. L’acteur avait déjà dû répondre à ces bruits, et la logique n’a jamais vraiment collé : la série marche, le rôle lui convient, et rien n’indique qu’il soit sur le point de quitter le navire.

Sur la suite, on reste prudent. La saison 3 a récemment reçu un signal positif de la part du réalisateur Stephen Kay. Pas de date, pas de vraie intrigue détaillée pour l’instant. Mais la dynamique est bonne.

Selon Thornton, la prochaine salve pourrait accélérer franchement. La première saison était surtout portée par l’action et le danger. La deuxième, elle, a davantage creusé les liens familiaux et les rapports d’affaires. Son intuition, c’est que la saison 3 va faire monter tout ça jusqu’au point de collision. Pour une série née dans l’ombre immense de Yellowstone, ce n’est pas anodin : Landman commence à prouver qu’elle peut tenir bien plus qu’un simple coup de chaud.