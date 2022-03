PlayStation State of Play : Sony annonce un épisode spécial consacré à Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy du studio américain Avalanche Software sera à l’honneur dans un nouveau PlayStation State of Play dès le 17 mars prochain à partir de 22h : “Depuis son reveal, la bande-annonce a été visionnée plus de 28 millions de fois sur la chaîne YouTube de PlayStation. Nous vous avions promis de vous en dévoiler davantage cette année, et nous sommes enfin prêts à tenir notre promesse. La présentation durera environ 20 minutes, dont 14 seront dédiées au gameplay du jeu capturé sur PS5, et laissera la parole à quelques membres de l’équipe de développement qui travaillent à donner vie au monde des sorciers.”

Wands at the ready for an all new State of Play focused on Hogwarts Legacy, featuring an extended first look at gameplay this Thursday, March 17 at 2 PM PT: https://t.co/TwujdB2cBr pic.twitter.com/bFZMWjdZ2t

— PlayStation (@PlayStation) March 14, 2022