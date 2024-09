Patrick J. Adams de Suits raconte la scène d’ouverture qui a transformé sa vie

Suits a marqué un moment décisif pour Patrick J. Adams, dont la scène d'ouverture a changé le cours de sa carrière. Ce premier instant à l'écran a non seulement défini son personnage, mais a également ouvert de nouvelles opportunités pour l'acteur.

Tl;dr Suits a changé la vie de l’acteur Patrick J. Adams.

La première rencontre entre Mike Ross et Harvey Specter a marqué un tournant.

Le rôle de Mike Ross a propulsé la carrière de Patrick J. Adams.

Il est maintenant reconnu pour ses rôles principaux.

Patrick J. Adams : une carrière transformée par Suits

Le célèbre acteur de la série Suits, Patrick J. Adams, témoigne de l’impact majeur qu’a eu cette dernière sur sa carrière. L’acteur raconte comment une scène clé du premier épisode a changé sa vie. Dans cette scène, son personnage Mike Ross, brillant autodidacte doté d’une mémoire photographique, fait sensation auprès de l’avocat Harvey Specter, joué par Gabriel Macht.

Une ascension fulgurante

Suits a connu un succès modéré lors de sa première diffusion sur USA Network, avant de connaître une explosion de popularité en 2023 suite à sa diffusion sur Netflix et Peacock. Cette popularité a mené à la production de la série dérivée Suits: LA, avec Stephen Amell, l’acteur d’Arrow, à l’affiche.

Une scène, un tournant

Dans une citation publiée par Entertainment Weekly, Patrick J. Adams explique lors du podcast Sidebar: A Suits Watch Podcast que la première rencontre entre Mike et Harvey a été un véritable tournant pour lui. Adams souligne que cette scène n’a pas seulement changé la vie de son personnage, mais aussi la sienne, impactant fortement sa carrière d’acteur.

De seconds rôles à rôles principaux

Avant Suits, Patrick J. Adams n’avait joué que des petits rôles dans des séries comme NCIS, Ghost Whisperer, Lost et Friday Night Lights. Cependant, après Suits et son rôle principal de Mike Ross, l’acteur a commencé à apparaître plus régulièrement et de manière plus marquée dans d’autres séries.