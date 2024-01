Tout ce que nous savons sur le spin-off de Suits

Aaron Korsh collabore avec NBCUniversal sur un nouveau projet lié à la série télévisée Suits.

Tl;dr Une série dérivée de Suits confirmée par Aaron Korsh et NBCUniversal.

Suits est la série la plus regardée sur Netflix.

Le spin-off va suivre une avocate du divertissement, Erica, à Los Angeles.

Aucun retour du casting original n’est prévu pour l’instant.

Un nouveau Suits en préparation

Après le succès retentissant de la série Suits, Aaron Korsh et NBCUniversal se sont associés pour créer un nouveau spin-off de la série. Cette annonce a suscité une grande anticipation parmi les fans de la série originale qui a marqué l’époque de 2011 à 2019 avec ses personnages marquants tels que Harvey Specter et Mike Ross.

Lors de son arrivée sur Netflix en 2023, Suits a rapidement pris d’assaut la plateforme, dépassant des succès tels que Stranger Things et Wednesday pour devenir l’émission la plus regardée dans l’histoire de la plateforme. Ces résultats impressionnants ont naturellement conduit à des interrogations sur l’avenir de la série, et il a été confirmé plus tard la même année qu’un nouveau spin-off était en cours de développement.

Que savons-nous sur le nouveau Suits ?

Si beaucoup de choses restent encore secrètes, la première information concerne le personnage principal de ce spin-off. Il s’agit d’Erica, une avocate du divertissement travaillant dans un cabinet très puissant de Los Angeles. Ce personnage est décrit comme étant “une trentenaire, Noire, originaire de SoCal, diplômée de Harvard. Elle cherche à devenir la chef du département du divertissement. Très douée pour convaincre les clients, mais à des difficultés ailleurs. Plus intelligente que tout le monde.”.

En revanche, aucun autre personnage ou acteur n’a encore été annoncé. Ce qui est certain, c’est que le casting original de Suits ne sera pas de retour dans ce spin-off. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas certains personnages familiers faire une apparition.

Un spin-off différent du Suits original

Si le spin-off se déroule dans le même univers que la série originale, il se déroulera cependant dans un cabinet juridique de Los Angeles spécialisé dans le divertissement. Le personnage d’Erica a déjà été annoncé, mais il n’est pas encore clair si elle sera le personnage principal ou simplement un personnage secondaire.

Erica, cette avocate ambitieuse avec de grands rêves, pourrait suivre une trajectoire similaire aux personnages de la série originale et grimper les échelons grâce à son esprit juridique brillant. Bien que tout ne soit pas encore connu sur le spin-off de Suits, il est clair qu’il ne s’agira pas d’une simple redite de l’original.