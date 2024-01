Suits : Mike Ross devient-il un véritable avocat (et comment) ?

Après avoir purgé une peine de prison, Mike Ross est finalement devenu un véritable avocat dans la saison 6 de Suits, grâce à une intervention de dernière minute d'un allié.

Après avoir purgé une peine de prison, Mike Ross, le protagoniste du drame juridique Suits, réussit finalement à devenir un véritable avocat dans la saison 6 de la série. Initialement, il s’était infiltré dans un cabinet d’avocats sans être passé par l’école de droit, ce qui soulevait des questions sur la légitimité de sa carrière. Cependant, malgré ce manque de formation formelle, Harvey Spector, un ténor du barreau de New York, est tellement impressionné par les connaissances juridiques de Mike qu’il décide de l’embaucher comme collaborateur.

Ensemble, Harvey et Mike forment une équipe redoutable. Harvey, fort de son expérience réelle, complète parfaitement Mike, qui est un génie en herbe. Leur relation évolue rapidement pour passer de simples collègues à de véritables amis. Ainsi, Harvey protège Mike de toutes les manières possibles. Pourtant, même le meilleur avocat de New York ne peut pas sauver Mike des conséquences de son mensonge. Heureusement, après avoir été démasqué, Mike se voit offrir l’opportunité de devenir un vrai avocat.

Ironie du sort, c’est le fait d’être pris en flagrant délit de mensonge qui ouvre la voie à l’obtention du permis d’exercer de Mike dans Suits. Malgré les efforts de ses collègues et alliés, il est arrêté et contraint de passer du temps en prison. Une fois libéré, son expérience en prison le motive à réparer son erreur. Cependant, quand l’opportunité de devenir un véritable avocat se présente, il ne peut pas laisser passer cette chance.

Malgré son bon fonctionnement et la preuve de ses compétences, Anita Gibbs est déterminée à l’empêcher de devenir avocat. Ce n’est qu’avec le retour de Jessica Pearson dans le final de la saison 6 de Suits que les choses changent. L’ancienne associée de Pearson Hardman parvient à toucher le côté compassionnel de Gibbs et à la convaincre que Mike serait un avocat exemplaire malgré son passé.

On en pense quoi ?

La transformation de Mike Ross dans Suits est un récit captivant de rédemption et de résilience. Malgré les obstacles, il a prouvé que le dévouement, l’intelligence et l’intégrité peuvent mener à la réussite, même dans les circonstances les plus improbables. C’est une leçon inspirante pour tous ceux qui cherchent à surmonter leurs propres défis.