Pourquoi la scène finale de Suits avec Gina Torres a-t-elle été supprimée ?

Dans Suits, l'actrice américaine Gina Torres incarnait Jessica Pearson, une avocate redoutable et charismatique. Son personnage, marqué par une forte présence et une intelligence aiguë, a joué un rôle clé dans les intrigues juridiques et politiques de la série.

Tl;dr Jessica Pearson devait apparaître dans le final de Suits.

Les conflits avec le spin-off Pearson ont empêché sa réapparition.

Le créateur de Suits a remplacé son apparition par sa voix.

Un nouveau spinoff, Suits L.A., est en préparation.

Le retour manqué de Jessica Pearson dans Suits

La série populaire Suits avait prévu le retour de son ancien personnage principal, Jessica Pearson, pour une scène finale avec Harvey Specter. Cependant, des conflits inévitables avec le nouveau show de Gina Torres, qui interprétait Pearson, ont rendu cela impossible.

Entre Suits et Pearson : le dilemme de Gina Torres

Derrière les caméras, Gina Torres a eu du mal à maintenir le rythme effréné entre sa maison à Los Angeles et le plateau de Suits à Toronto. À la fin de son contrat après la saison 6, elle a saisi l’opportunité de quitter la série. Cependant, ce n’était pas la dernière fois que la franchise Suits voyait Gina Torres. Elle a reçu l’occasion de reprendre son personnage dans le spin-off Pearson, basé en Illinois et donc plus proche de chez elle.

Un cameo compromis par le spin-off Pearson

Malheureusement, la franchise s’est tirée une balle dans le pied en ne réalisant pas qu’elle ne pourrait pas réintroduire facilement le personnage de Gina Torres dans Suits pendant l’existence du spin-off Pearson. Le créateur de Suits, Aaron Korsh, a admis que sans Pearson, Gina Torres aurait pu facilement faire un superbe cameo dans Suits.

Le futur de la franchise Suits

L’avenir de la franchise Suits semble se tourner vers un nouveau spin-off, Suits L.A.. Cependant, aucun membre original du casting n’a été confirmé pour ce projet.