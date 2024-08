NCIS: Origins va apporter une nouveauté à la franchise

Mark Harmon sera de retour dans la peau de Leroy Jethro Gibbs pour NCIS: Origins en tant que narrateur.

La mythique série NCIS nous surprend une fois de plus avec son nouveau spin-off, NCIS: Origins. La série, axée sur les débuts de l’emblématique Leroy Jethro Gibbs, est prête à révolutionner la franchise.

Le personnage de Leroy Jethro Gibbs, anciennement interprété par l’acteur américain Mark Harmon pendant près de deux décennies, renaît sous les traits d’Austin Stowell, connu pour son rôle dans The Hating Games. Cependant, les fans de la première heure ne seront pas déçus : si Mark Harmon ne reprend pas son rôle à l’écran, il sera tout de même présent en tant que narrateur de la série.

NCIS: Origins se distingue des autres séries de la franchise avec cette nouvelle approche. En effet, c’est la première fois qu’un narrateur est introduit dans NCIS. Une tactique narrative similaire à celle de la série Young Sheldon qui explore les origines d’un autre personnage central de Big Bang Theory, Sheldon Cooper.

La série télévisée NCIS: Origins se différencie également par son format narratif. Jusqu’à présent, la franchise NCIS s’appuyait principalement sur un format épisodique avec des intrigues résolues en un seul épisode. Avec NCIS: Origins, le récit s’étend sur plusieurs épisodes, une approche qui sera également adoptée avec NCIS: Tony & Ziva sur la plateforme de streaming Paramount+.

On en pense quoi ?

Le changement de format et la narration ajoutent un nouveau souffle à la franchise NCIS. Cette nouvelle approche suggère que la franchise s’adapte à l’ère du streaming et cherche à captiver son public sur le long terme. L’anticipation autour de NCIS: Origins est à son comble et nous sommes impatients de voir comment la série évolue.