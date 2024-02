Harvey Specter dans Suits: LA, un retour possible

Le comédien américain Gabriel Macht, membre original du casting de la série télévisée Suits, réagit aux questions concernant son éventuel retour en tant que Harvey Specter dans le spin-off Suits: LA sur NBC.

Un retour possible pour Gabriel Macht dans Suits: LA

L’acteur Gabriel Macht, connu pour son rôle de Harvey Specter dans la série Suits, a évoqué la possibilité de son retour dans le spin-off à venir, Suits: LA. La série originale ayant dominé Netflix en 2023, une sorte de reprise était toujours prévue. Cependant, au lieu de simplement continuer l’histoire du cabinet d’avocats Pearson Hardman et de ses acteurs principaux, le créateur de la franchise, Aaron Korsh, a choisi d’élargir l’univers avec le lancement d’une nouvelle série située à Los Angeles.

Une porte ouverte pour un retour

Gabriel Macht a discuté de son possible retour dans l’univers de Suits lors d’une interview avec THR suite à sa réunion avec son co-star Patrick J. Adams pour une publicité spéciale du Super Bowl de T-Mobile. Patrick J. Adams avait déjà exprimé son désir de reprendre son rôle de Mike Ross dans la nouvelle série. Gabriel Macht, quant à lui, n’a pas été aussi catégorique, mais il a laissé la porte ouverte à un possible retour avec une déclaration évasive : “Je pense que c’est dans un monde où certains personnages pourraient en fait revenir.”

Le spin-off Suits: LA et les possibilités de retour de Harvey Specter

Le spin-off Suits: LA se concentrera sur un nouveau personnage principal, Ted, un ancien procureur fédéral de New York. Comme Harvey, un événement survenu dans son ancien lieu de travail l’a poussé à partir et à se “réinventer en représentant les clients les plus puissants de Los Angeles”. Il existe plusieurs façons d’intégrer Harvey Specter dans Suits: LA, toutes relativement faciles à réaliser.

L’impact d’un retour de Gabriel Macht

Étant donné que Gabriel Macht semble ouvert à l’idée, on peut dire qu’il serait plus qu’heureux de remettre les pieds dans les chaussures d’Harvey et de faire une apparition dans Suits: LA. Son retour pourrait susciter un intérêt accru pour le spin-off à venir, étant donné qu’il est considéré, avec Adams, comme le visage de la franchise.