Le spin-off de Suits prend un risque majeur en supprimant un élément clé de la série originale

Suits: LA présente une différence risquée par rapport à Suits.

Tl;dr Le spin-off de Suits, intitulé Suits: LA, est en préparation.

La série se déroulera à Los Angeles et se concentrera sur un avocat nommé Ted.

Contrairement à Suits, Suits: LA n’aura qu’un seul personnage principal.

Cela pourrait présenter un risque, car la dynamique entre les deux protagonistes principaux était un facteur clé du succès de Suits.

Un nouveau spin-off de Suits en préparation

Après l’immense succès de la série juridique Suits, qui a enregistré des records d’audience sur Netflix, NBCUniversal s’apprête à lancer un nouveau spin-off intitulé Suits: LA. Créée par Aaron Korsh, la série originale a marqué les esprits pendant ses neuf saisons, et ce nouvel opus devrait être tourné en Californie.

Un changement de cap avec un seul personnage principal

La grande différence avec Suits est que Suits: LA n’aura qu’un seul personnage principal, Ted, un avocat qui a refait sa vie à Los Angeles après avoir été procureur fédéral à New York. Il est dit qu’il représente désormais “les clients les plus puissants de Los Angeles” et jouera un rôle crucial au sein de son cabinet face à une crise en cours.

La recette du succès de Suits : une dynamique de duo

La série originale Suits mettait en scène une dynamique de couple, avec Harvey Specter et Mike Ross, deux avocats aux caractères complémentaires qui formaient un duo redoutable. Leur relation était au cœur de l’intrigue, et leur évolution conjointe a contribué au succès de la série. Le choix de n’avoir qu’un seul protagoniste principal dans Suits: LA est donc un pari risqué.

Un risque qui pourrait se révéler payant… ou pas

Si le succès de Suits a placé la barre haute pour Suits: LA, le fait d’avoir un seul personnage principal pourrait s’avérer être un risque. Certes, Ted pourra interagir avec d’autres personnages, mais le manque d’un partenaire-in-crime, comme c’était le cas avec Harvey et Mike dans Suits, pourrait manquer à l’appel.