Netflix : Les 3 meilleures séries du top 10 à voir absolument !

L’écrin de vos soirées : les meilleures émissions Netflix du moment

Le choix du contenu à regarder sur Netflix peut parfois sembler accablant. Avec une bibliothèque de contenu en constante évolution, l’une des plus grandes plateformes de streaming au monde offre une multitude d’options. Cependant, tous les contenus ne sont pas créés égaux et trouver la perle rare peut s’avérer un véritable casse-tête. Heureusement, nous avons fait le tri pour vous.

Choisissez parmi le Top 3 des émissions Netflix

Plutôt que de vous perdre dans le Top 10 des émissions Netflix, nous avons réduit le choix à trois des meilleures options actuellement disponibles. Ces trois émissions sont la deuxième partie d’une populaire série originale Netflix, une nouvelle série animée sur la mythologie nordique pour adultes, et un thriller mystère de Netflix qui vous incite à binge-watcher.

Des recommandations supplémentaires pour les indécis

Si aucune de ces options ne vous convient, ne vous inquiétez pas. Nous avons également compilé un guide des meilleures émissions sur Netflix, ainsi qu’un récapitulatif de tout ce qui est nouveau sur Netflix en septembre 2024. Vous y trouverez certainement votre bonheur.

Cet article est basé sur le Top 10 de Netflix aux États-Unis, en date du vendredi 20 septembre 2024 à 9h30.

Plongez dans l’univers de ces trois émissions

En première position, nous avons « Emily in Paris », l’incroyable série de Darren Star, le créateur de « Sex and the City ». Cette comédie romantique addictive suit Emily Cooper, une exécutive en marketing qui quitte les États-Unis pour la France pour un grand saut de carrière.

Ensuite, nous avons « The Perfect Couple », un thriller qui nous emmène à Nantucket, où les préparatifs du mariage du siècle sont en cours. Lorsqu’un corps est trouvé sur la plage, un mystère meurtrier commence à se dérouler.

Enfin, « Twilight of the Gods » offre une nouvelle prise sur la mythologie nordique sous la forme d’une série animée pour adultes. Dans cette épopée, le roi Leif est sauvé sur le champ de bataille par Sigrid, une guerrière douée dont il tombe rapidement amoureux.

Peu importe votre choix, ces trois émissions sont actuellement les meilleures à regarder sur Netflix. Alors, préparez votre popcorn et lancez-vous dans l’aventure.