Lucien Laviscount, star d’ ‘Emily in Paris’, prévient les fans : attendez-vous à des révélations choc dans la saison 4, partie 2 !

L'acteur de "Emily in Paris" a récemment laissé entendre que de l'amour pourrait poindre à l'horizon pour Alfie et ses comparses dans la deuxième moitié de la saison 4. Quels rebondissements amoureux nous réservent-ils ?

Des surprises en perspective pour la saison 4 d’Emily à Paris

La série phare de Netflix, « Emily in Paris », ne manque jamais de rebondissements. La saison 4, actuellement en cours de diffusion, pourrait réserver bien des surprises, selon l’acteur britannique Lucien Laviscount, qui interprète Alfie dans la série.

Des rebondissements à prévoir

Dans une récente interview, Laviscount a averti les fans de ne pas trop s’habituer à l’état actuel des choses. « Emily à Paris » a une manière incroyable de diriger les spectateurs dans une direction, puis de lâcher des bombes à gauche et à droite, a-t-il déclaré. Il a également laissé entendre que les téléspectateurs devraient s’attendre à « beaucoup plus de confusion » et « beaucoup plus de chaos » dans la seconde moitié de la saison.

Un amour en vue pour Alfie

Quant à son personnage, Alfie, Laviscount a laissé entendre qu’il pourrait y avoir de l’amour à l’horizon. Alfie, qui a avoué ses sentiments à Emily lors d’une soirée masquée, a malheureusement embrassé la mauvaise brune masquée, pensant qu’il s’agissait d’Emily. Cependant, malgré son absence dans les deux épisodes suivants, Alfie sera de retour pour les cinq derniers épisodes de la saison.

La saison 4 d’Emily à Paris à suivre sur Netflix

La deuxième partie de la saison 4 d’« Emily à Paris » sera diffusée sur Netflix le jeudi 12 septembre. Il s’agit de la première saison de la série tournée en France à adopter la structure de saison divisée en deux, une stratégie utilisée récemment par d’autres titres populaires de Netflix tels que « Bridgerton », « Stranger Things » et « You ». En attendant, vous pouvez rattraper votre retard en regardant les trois premières saisons et la première partie de la saison 4 avec un abonnement Netflix.

En somme, préparez-vous à être surpris et captivé par la suite des aventures d’Emily, Alfie et Gabriel à Paris.