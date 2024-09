Découvrez la date de sortie, le casting et plus encore de la saison 4 part 2 d’Emily in Paris

Dites "Ciao!" à l'aventure italienne dans la saison 4, partie 2 d'Emily in Paris - vous avez bien lu. Curieux de savoir ce qui attend Emily en Italie ?

Tl;dr La seconde partie de la saison 4 d’Emily in Paris nous emmène en Italie.

De nouveaux personnages et des intrigues supplémentaires sont attendus.

La série abordera les conséquences du cliffhanger de la mi-saison.

La sortie est prévue pour le 12 septembre sur Netflix.

Un voyage en Italie dans « Emily in Paris » saison 4 partie 2

Préparez-vous à dire « Ciao! » à la capitale française car la populaire série Netflix, « Emily in Paris », nous embarque pour l’Italie dans sa saison 4 partie 2. Lily Collins, alias Emily Cooper, va profiter d’un séjour romain dans la seconde moitié de cette saison très attendue.

Une saison riche en rebondissements

Le créateur de la série, Darren Star, a promis de nouveaux personnages, davantage de drame, de romance et même une nouvelle langue à apprendre pour Emily. De plus, le suspense laissé par le cliffhanger de mi-saison sera également abordé.

Le dernier épisode de la première partie de la saison 4 a laissé les fans sur un suspense. En effet, Gabriel (Lucas Bravo) a dû faire face à la déception de ne pas obtenir une étoile Michelin, tandis que Camille (Camille Razat), ayant découvert qu’elle n’était finalement pas enceinte, a choisi de ne pas lui révéler cette nouvelle. Ce qui, sans aucun doute, entraînera de nombreux drames dans la seconde partie de la saison.

Sortie prévue le 12 septembre

Comme d’autres succès de Netflix tels que « Bridgerton », « Stranger Things » et « You », la saison 4 d' »Emily in Paris » sera diffusée en deux parties. Les cinq premiers épisodes ont été mis en ligne le 15 août, et les cinq derniers suivront près d’un mois plus tard, le jeudi 12 septembre.

La bande-annonce de la seconde partie de la saison 4 est remplie d’indices alléchants et dévoile une nouvelle destination: l’Italie. Après les péripéties de la première partie de la saison 4, on ne peut pas reprocher à Emily de vouloir échapper à son quotidien parisien pour le glamour d’un séjour romain.

Un casting renouvelé

Bien sûr, « Emily in Paris » ne serait pas la même sans Emily, donc Lily Collins reprend son rôle de responsable marketing. La première partie de la saison 4 a également vu le retour d’autres membres principaux de la distribution, y compris Philippine Leroy-Beaulieu dans le rôle de Sylvie Grateau, la patronne d’Emily, ainsi que ses collègues Julien (Samuel Arnold) et Luc (Bruno Gouery).

La seconde partie de la saison 4 accueillera également de nouveaux personnages. On y retrouvera entre autres Marcello (Eugenio Franceschini), le séduisant nouvel ami italien d’Emily.

Restez à l’écoute pour suivre toutes les actualités sur la seconde partie de la saison 4 d' »Emily in Paris ». En attendant, vous pouvez revoir les trois premières saisons ainsi que la première partie de la saison 4 sur Netflix.