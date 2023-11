Overwatch 2 : le nouveau héros Mauga est à tester ce week-end. L'avenir du jeu se dévoile.

Le prochain héros d’Overwatch 2 a été dévoilé et, comme attendu, il s’agit de l’ancien partenaire de Baptiste, le tank Mauga. Mauga a deux pistolets et une capacité de charge inarrêtable pouvant éjecter les ennemis de la map. Il peut aussi réduire les dommages pris par les alliés à proximité et leur permettre de guérir quand ils attaquent l’ennemi. La capacité ultime de Mauga a l’air fun, il piège les adversaires à portée dans une cage et obtient des munitions infinies pendant une courte période.

Mieux encore, vous avez la possibilité de tester Mauga avant qu’il ne rejoigne officiellement le roster lorsque la saison 8 d’Overwatch 2 démarrera en décembre. Il est disponible dans la plupart des modes de jeu sur toutes les plateformes ce week-end. Les visiteurs de la BlizzCon peuvent aussi l’essayer sur place.

Les fans attendaient l’arrivée de Mauga depuis plusieurs années. Blizzard avait prévu de l’introduire depuis longtemps. La dernière map en date, Samoa, proposait d’ailleurs plusieurs références à ce personnage.

Dans le même temps, le réalisateur du jeu, Aaron Keller, a donné quelques détails quant à la suite des événements pour Overwatch en 2024. Le prochain mode compétitif est intitulé Clash. La première équipe qui capturera les cinq points définis ou qui atteindra un certain score remportera la victoire. La première map sera une revisite de Hanamura, très appréciée des joueurs.

En début d’année prochaine, il y aura une refonte majeure du système compétitif avec de nouvelles récompenses. Les prochaines saisons auront des thèmes, comme horreur surnaturelle, mythologie égyptienne et sorcières. Les fans pourront aussi entrer dans un univers miroir avec des héros et des méchants qui ont changé de camp.

De plus, trois héros supplémentaires arriveront en 2024. Un DPS baptisé Venture arrivera dans la saison 10 (qui devrait démarrer en avril) et un support, Space Ranger, en saison 12, aux alentours d’août.

