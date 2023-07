Overwatch 2 : la version PC sera bientôt disponible sur Steam

La plateforme Steam de Valve va prochainement accueillir Overwatch 2 de Blizzard Entertainment.

Prévue pour le 10 août prochain, le même jour que la sortie de la mise à jour Invasion qui apporte un mode PvE payant et des missions d’événement, la version Steam du FPS multijoueur prendra en charge les succès et les listes d’amis, y compris la possibilité d’inviter des amis à jouer pendant les parties. Les joueurs auront toujours besoin d’un compte Battle.net pour jouer à Overwatch 2 sur Steam.

Overwatch 2 is coming to Steam on August 10th with its biggest content drop ever! https://t.co/DB5U0Vr5EA

Gabe Newell, président de Valve, a déclaré :

L’arrivée d’Overwatch 2 sur la plateforme Steam de Valve n’est que le début d’une nouvelle stratégie pour Blizzard Entertainment afin d’attirer de nouveaux joueurs :

Battle.net est le foyer de tous nos joueurs sur PC et, au fil des ans, nous avons fait évoluer notre plateforme pour prendre en charge les technologies et les capacités les plus récentes, ainsi que les attentes de nos communautés. Le jeu n’est plus réservé à des communautés spécifiques comme c’était le cas lors du lancement de Battle.net il y a plus de vingt ans, le jeu est pour tout le monde. Bien que nous restions déterminés à continuer à investir et à soutenir Battle.net, nous voulons faire tomber les barrières pour permettre aux joueurs du monde entier de trouver et d’apprécier nos jeux plus facilement. Notre objectif est d’écouter les joueurs et d’essayer de dépasser leurs attentes dans tout ce que nous faisons. Si Battle.net reste une priorité pour nous aujourd’hui et à l’avenir, nous avons compris que les joueurs souhaitaient avoir le choix de choisir Steam pour une sélection de nos jeux, à commencer par Overwatch 2.