Nouvelle apparence et fonctionnalités similaires à l’application mobile pour Spotify sur TV

Cette mise à jour facilite la visualisation et la gestion de ce qui sera diffusé. Voilà qui pourrait améliorer sensiblement l'expérience de visionnage.

Tl;dr Spotify a remanié son application TV pour ressembler à la version mobile.

L’application propose désormais des recommandations basées sur l’historique d’écoute.

Les utilisateurs peuvent changer facilement de compte Spotify sur la même TV.

La nouvelle mise à jour est disponible pour les abonnés gratuits et premium.

Une nouvelle expérience Spotify sur grand écran

L’application Spotify TV a récemment subi une transformation radicale. Le but : refléter l’expérience de l’appli mobile qui compte de nombreux adeptes. La page d’accueil comporte désormais une section “En cours de lecture”, et offre des raccourcis vers les contenus récemment joués pour une expérience utilisateur plus intuitive.

Une navigation personnalisée

L’interface de l’application TV a subi une refonte pour faciliter le changement de comptes Spotify. Auparavant complexe, cette action est aujourd’hui simplifiée et rapide : le dernier profil actif s’affiche dans le coin supérieur droit de l’écran. Par exemple, “si vous partagez une TV dans le salon et que vous voulez arrêter d’écouter la playlist de votre mère, désormais, vous pouvez simplement sélectionner l’image du profil du compte associé pour changer”.

Des fonctionnalités améliorées

Les nouvelles fonctionnalités ne s’arrêtent pas là. L’outil “File d’attente de lecture” a été ajouté pour sélectionner plus facilement ce que vous voulez écouter ensuite. En outre, le mode sombre fait son apparition, permet de créer l’ambiance idéale lors de votre prochaine soirée en réduisant les effets visuels et la luminosité de l’écran.

Disponibilité de la mise à jour

Ces nouveautés sont d’ores et déjà disponibles pour tous les abonnés Spotify, qu’ils soient gratuits ou premium, utilisant l’application sur les Smart TV, consoles de jeux et autres appareils supportés. Cette revitalisation de l’expérience utilisateur sur grand écran arrive après une mise à jour similaire sur l’application de bureau de Spotify plus tôt cette année, confirmant l’engagement de la firme suédoise envers l’amélioration constante de l’expérience utilisateur.