Nintendo ajoute deux jeux Zelda cultes au catalogue Switch Online. Parfait pour (re)découvrir ces jeux emblématiques de la licence.

Cela fait deux mois maintenant que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est sorti, alors si vous avez sauvé Hyrule et que vous cherchez un autre jeu, sachez que Nintendo a ce qu’il vous faut. Big N vient en effet d’ajouter deux jeux cultes de sa licence Zelda sur sa plateforme Nintendo Switch Online.

Nintendo ajoute deux jeux Zelda cultes au catalogue Switch Online

Les deux jeux en question sont The Legend of Zelda: Oracle of Seasons et The Legend of Zelda: Oracle of Ages, tous deux originellement sortis sur Game Boy Color en 2001. Malgré le fait qu’ils partagent des noms et des dates de sortie similaires, ce sont deux jeux bien différents, chacun avec leurs propres caractéristiques, leurs propres NPC, donjons et autre, mais ils sont liés de plusieurs manières.

Ces deux opus de la saga Zelda sont des jeux d’aventure dans le style de The Legend of Zelda: A Link to the Past et proposent des graphismes pixel très réussis, charmants même diront les amoureux des jeux vidéo de cette époque. À noter, il s’agit là des jeux originaux, sans aucune retouche d’aucune sorte. Autrement dit, vous n’aurez pas de graphismes revus et corrigés comme avec le remake de 2019 de The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Ceci étant dit, ce remake coûtait tout de même 60 € tandis que ces deux jeux sont gratuits, en quelque sorte. Et certains fans considèrent ces deux titres comme comptant parmi les meilleurs de la franchise.

Parfait pour (re)découvrir ces jeux emblématiques de la licence

Il vous faudra un abonnement Nintendo Switch Online pour pouvoir en profiter, abonnement qui coûte 19,99 € par an, 3,99 € par mois ou 7,99 € pour trois mois. Il y a même une période d’essai gratuit de 7 jours pour vous décider. Et vous n’avez pas besoin de souscrire à l’offre la plus onéreuse, le Nintendo Switch Online + Pack additionnel, pour y avoir droit. Pour ce tarif, vous aurez même droit à de nombreux autres jeux Zelda emblématiques de NES et SNES.