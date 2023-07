Cette caméra Game Boy fait la taille d'une cartouche de jeu. Le travail d'un fan de la première heure, Christopher Graves.

La Game Boy Camera est un accessoire parfait pour les fans de photographie “à l’ancienne”, mais c’est aussi un ajout pour le moins imposant à la console, avec son énorme protubérance ronde. C’est pour cette raison que le moddeur et grand fan de la console Christopher Graves a réalisé sa propre version, la Game Boy Mini Camera. Cette version est minuscule, à tel point qu’elle tient dans la taille d’une cartouche de jeu Game Boy.

Christopher Graves a utilisé un circuit personnalisé, le capteur original de la caméra, un contrôleur mémoire et un certain nombre de condensateurs pour finaliser son projet. Il a aussi utilisé un objectif d’iPhone XR, fixé le tout dans un châssis perso pour limiter au maximum les protubérances. Et bien que la lentille n’ait plus la même position pour permettre de nouveaux types de prise de vue, cela n’impacte pas du tout la qualité. Autrement dit, vous aurez le même résultat noir et blanc granuleux qui rend la Game Boy Camera si populaire, même 25 ans après sa sortie.

La caméra s’insère dans l’espace pour la cartouche et peut même faire fonctionner des ROM, si c’est votre truc. Vous pouvez même aussi augmenter la mémoire flash pour que vos photos persistent pour toujours (ou jusqu’à ce que le disque meure, tout du moins). Christopher Graves a déjà prévu d’améliorer encore le design global, envisageant notamment de remplacer la lentille d’iPhone XR par celle d’un iPhone 14.

Le principal intérêt de ce projet reste la miniaturisation. Lorsque fixé sur un Game Boy Pocket, par exemple, l’ensemble tient dans une poche, ce qui est très, très appréciable, pour celles et ceux qui ont déjà trimballé l’original.

Bien sûr, il s’agit là d’un projet DIY d’un fan, impossible d’en acheter un donc. Quoi qu’il en soit, il est très intéressant de voir jusqu’où est allée la miniaturisation de la technologie depuis la fin des années 1990 lorsque la Game Boy Camera a vu le jour. Et si le nom de son créateur vous semble familier, c’est probablement parce qu’il a déjà converti une Game Boy Camera en une version moderne sans miroir. Les amateurs de retrogaming connaissent certainement son travail.