Nike et Strava s'associent pour proposer encore davantage d'exercices et d'interactions. Une collaboration largement bénéfique aux deux entités.

Nike et la plateforme d’abonnement pour le sport connecté Strava ont décidé de s’associer pour simplifier le transfert de données d’activité d’un service sur l’autre. Jusqu’à présent, il était toujours plutôt compliqué d’envoyer les données Nike+ sur la plateforme Strava.

Envoyer les données d’activité depuis les apps Nike Run Club et Nike Training Club vers Strava offre aux athlètes un nouveau moyen de suivre leurs exercices et de rester en contact avec la communauté. Cette initiative donne aussi aux utilisateurs Nike+ un accès au plus de 750 000 clubs connectés et 100 millions de sportifs qui utilisent Strava.

En plus de supprimer la frustration du partage de données, ce partenariat permet aussi à Nike de créer et de publier du contenu sélectionné sur Strava via des clubs estampillés Nike. L’entreprise explique que ce contenu proposera “des coachs et des athlètes de classe mondiale”. Une autre raison pour laquelle Strava est si populaire, c’est sa grande sélection de cartes, propulsées par la plateforme spécialisée FATMAP. Lorsque le service intégré sera lancé cet été, les utilisateurs Nike+ auront aussi accès à ces cartes en 3D.

Nike prévoit aussi d’organiser des défis sur Strava dans le courant de l’été. L’entreprise explique que ces petits concours “inspireront la connexion et l’engagement autour d’un objectif commun” et elle précise que ceux-ci permettront de débloquer des récompenses.

Une collaboration largement bénéfique aux deux entités

Strava utilise de son côté ce partenariat comme tremplin pour mettre à nouveau l’accent sur les clubs et groupes basés sur la communauté de son application. Elle explique qu’il ne s’agit là que d’une première étape vers des interactions avec la communauté “plus profondes et plus riches”. De prochaines mises à jour proposeront une nouvelle interface et une méthode plus simple pour intégrer des vidéos, des tracés et diverses activités. Récemment, l’application avait même introduit les très demandés contrôles de Spotify.

Les fruits de ce partenariat commenceront à être visibles dans l’application Strava cet été. Strava a aussi annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vont au-delà de l’intégration de Nike+, comme le suivi du soleil et de la neige en direct sur les flancs de montagne, les profils de risque d’avalanche pour les skieurs et bien davantage.