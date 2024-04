Slack déploie ses outils d’IA pour tous ses clients payants

Parmi les fonctionnalités propulsées par l'intelligence artificielle, les résumés de discussions et la recherche conversationnelle.

Tl;dr Slack déploie des outils IA pour tous ses utilisateurs payants.

L’IA génère automatiquement des récapitulatifs de canaux.

Une fonction de recherche conversationnelle est également disponible.

Slack prépare la prise en charge des langues japonaise et espagnole par son IA.

Introduction

Slack a récemment annoncé l’élargissement de ses outils d’intelligence artificielle (IA) à tous ses utilisateurs payants. Ces nouvelles fonctionnalités, anticipées depuis l’année dernière, ont pour but de faciliter la vie quotidienne des travailleurs, notamment dans leur interaction avec les informations de la plateforme de communication.

Des récapitulatifs de canaux intelligents

Le premier outil, et peut-être le plus percutant, est la capacité de l’IA à générer des récapitulatifs de canaux automatiques. Conçu pour donner aux utilisateurs des informations clés qu’ils pourraient manquer en étant loin de leur clavier ou de leur smartphone, il s’agit d’un moyen précis et efficace de suivre à la fois les actualités de bureau et des sujets de discussion plus légers. Cela signifie que vous recevrez des paragraphes sur différents sujets, comme par exemple le progrès des plans pour la fête d’anniversaire de Jenny ou les tendances de ventes récentes.

Discussion simplifiée et recherche facilitée

Un outil similaire est disponible pour les fils de discussion, qui peuvent être résumés en un paragraphe concis. Vous pouvez même vous inscrire pour recevoir un récapitulatif quotidien de n’importe quel canal ou fil de discussion. “C’est une manière intuitive de rester au courant des discussions entre collègues, sans avoir à parcourir des centaines de messages,” explique un représentant de Slack.

Une autre fonctionnalité intéressante proposée par Slack est la recherche conversationnelle. Les canaux Slack peuvent rapidement devenir indomptables et cette fonction permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel, améliorant ainsi leur expérience de recherche.

Un futur multilingue

Enfin, Slack ne se limite plus aux anglophones. La concurrence étant rude, Slack a annoncé que son IA prendra bientôt en charge aussi bien le japonais que l’espagnol, ouvrant ainsi de nouveaux horizons à la plateforme.

Slack semble avoir mis les bouchées doubles pour rester compétitif dans un marché toujours plus saturé, en proposant de nouvelles fonctionnalités d’IA qui promettent d’améliorer considérablement l’expérience des utilisateurs.