Les vidéos d’exercice Nike Training Club arrivent sur Netflix le 30 décembre

Les vidéos du Nike Training Club arrivent sur Netflix le 30 décembre. Parfait pour vous mettre au sport en 2023.

Netflix a annoncé tout récemment que les vidéos d’exercices du Nike Training Club allaient arriver sur le service de streaming. Le premier lot de vidéos sera disponible à tous les abonnés Netflix dès le 30 décembre. Parfait pour vos bonnes résolutions de 2023 !

Les vidéos Nike Training Club étaient jusqu’à présent réservées aux apps iOS et Android, pour guider les utilisateurs à travers divers programmes d’entraînement et stratégies de bien-être général. Nike explique qu’il proposera plus de 30 heures de vidéos sur Netflix. Celles-ci seront envoyées en deux lots et disponibles en 10 langues.

Avant d’arriver sur Netflix, le seul moyen de les regarder sur grand écran étant en connectant son smartphone sur un téléviseur, soit directement via un câble HDMI, soit sans fil via AirPlay ou Chromecast. Considérant les limitations de faire de l’exercice en regardant un petit écran de smartphone, le fait de pouvoir lire les vidéos directement depuis Netflix devrait vous faciliter la vie… et vous ôter une excuse pour éviter de faire de l’exercice – tout en aidant Nike à augmenter encore son public cible -.

Parfait pour vous mettre au sport en 2023

La première vague de vidéos inclut cinq programmes répartis sur 46 vidéos. “Kickstart Fitness with the Basics” (13 épisodes), “Two Weeks to a Stronger Core” (sept épisodes), “Fall in Love with Vinyasa Yoga” (six épisodes), “HIT & Strength with Tara” (quatorze épisodes) et “Feel-Good Fitness” (six épisodes) arriveront à la fin du mois de décembre. Une deuxième vague arrivera dans le courant de l’année 2023. Une fois toutes les vidéos disponibles, vous pourrez les retrouver dans une collection Nike sur Netflix en cherchant simplement “Nike” sur la plateforme.

Nike Training Club fut parmi les premières apps mobiles majeures de ce genre à son lancement en 2009. Celle-ci vous demande de renseigner vos objectifs et utilise ensuite les vidéos, des échauffements personnalisés, des conseils et divers moyens de motivation pour vous aider à aller au bout. Le service avait ajouté la prise en charge de l’Apple Watch en 2018 et des exercices adaptés pour les gens souffrant de handicap il y a quelques mois.